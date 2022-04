¡Ah caray!: Mier confunde al titular de Aduanas con exgobernador de Chihuahua detenido en EU

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, confundió al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte Olivares, con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

Durante el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena, PT y PVEM, en Palacio Nacional, Mier se refería a la reforma electoral que esta mañana presentó el Ejecutivo para su análisis en la Cámara de Diputados.

“Hoy nos enteramos que ha sido turnada la iniciativa para reformar diversos artículos. Decía bien un conocedor de esta materia, que es mi amigo este César Duarte, que son…”

Por lo que fue interrumpido por legisladores quienes le hicieron ver su error al grito de: “¡Horacio!”.



El legislador trató re revirar la situación: “ya ven, para que estén atentos. Horacio Duarte, Horacio Duarte. Comentaba Horacio Duarte… Fue Pablo el que me… Horacio Duarte y Pablo comentaban que el secretario de Gobernación… Es que lo vi cerca del director de la Unidad de Inteligencia Financiera”.

El resbalón no pasó por desapercibido pues incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó: “Ya que se equivocó mucho Nacho, pues yo también me puedo equivocar. Ignacio Mier Velazco. No, es Ignacio Mier Velazco, de Puebla de Zaragoza”, ironizó el Mandatario.

César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahia, es investigado por “conspiración y malversación de fondos públicos” y se encuentra detenido en Estados Unidos en un proceso de extradición.

