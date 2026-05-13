Chihuahua.— Wendy Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio de El Pinal, encontrado el pasado 19 de abril, informó que con base en los nuevos datos de prueba los agentes estadounidenses que fallecieron en un accidente habrían estado en al menos dos ocasiones previas al operativo en el edificio de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y a uno de ellos se le vio presuntamente armado.

Además, señaló que hasta el momento no existen datos que arrojen que el titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y que falleció en el accidente junto con dos estadounidenses, solicitara permiso para la operación de estos agentes.

“De los nuevos datos de prueba incorporados a la investigación se advierte la presencia informal de las presuntas personas extranjeras en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, cuando menos dos fechas previas, así como horas antes de la salida del convoy con destino al municipio de Morelos.

“Estos indicios advierten que el día 16 de abril de 2026 se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas, portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical”, afirmó Chávez Villanueva.