Afrenta, amparo a Luis Cárdenas Palomino: AMLO

Al acusar que es “una afrenta a la justicia” y que “el gobierno no puede callar frente a esto”, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció que magistrados del Poder Judicial protegen a Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal, al concederle un amparo para sacarlo de la lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano.

El titular de la UIF acusó que los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedieron a Cárdenas Palomino —quien se se encuentra preso, acusado del delito de tortura— una resolución que es “definitiva e inatacable”.

En conferencia de prensa detalló que la cuenta bancaria que se bloqueó al exmando es de 5.5 millones de pesos.

“El señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la justicia de la unión apenas el 25 de enero de 2023. Este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación.

“Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado: ‘La justicia de la unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino’. Es una resolución definitiva e inatacable, no tenemos recurso, desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la UIF y como copartícipe del recurso el propio Presidente de la República”.

El titular de la UIF señaló que el gobierno de México no puede callar frente a esto y acusó a los magistrados de tener un criterio “malinchista, antinacional e inconstitucional” que sirve para convalidar actividades ilícitas de criminales y corruptos.

Amparo, afrenta a la justicia: Ejecutivo

El presidente López Obrador manifestó que el amparo otorgado a Cárdenas Palomino es una afrenta a la justicia y al movimiento que busca acabar con la corrupción y la impunidad.

“Cuando me informa Pablo [Gómez] del amparo a este señor, ayer mismo le hablé y le dije: ‘Esto no puede quedarse oculto, esto no es un trámite burocrático más, esto es una afrenta a la justicia, al movimiento que busca acabar con la corrupción y con la impunidad’.

“Y estas batallas las vamos a seguir dando todos los días, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes, y eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia, de los males que padecemos. Por eso no hay tregua en el combate a la corrupción, en el combate a la impunidad. La transformación es enfrentar la decadencia con un cambio verdadero”.

Por unanimidad, los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmaron el amparo que un juez federal concedió al exjefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, preso en el penal de El Altiplano, contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Por lo anterior, la UIF deberá emitir un acuerdo para que Cárdenas Palomino, acusado de tortura en el caso de Florence Cassez, pueda acceder al sistema financiero, del que estaba bloqueado desde 2019.

Con información de Alberto Morales y Manuel Espino