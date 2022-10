Afloran diferencias al iniciar debate de reforma electoral

Con posiciones encontradas inició el debate entre diputados para construir una reforma político-electoral en México.

En la instalación de las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD cerraron filas en decir sí a una reforma político-electoral, “pero nada que vulnere a los órganos electorales”, mientras que Morena y sus aliados se dijeron abiertos al diálogo, pero reiteraron sus irreductibles “para contar con un sistema austero” que no dilapide el erario.

En el acto se dio a conocer que hay 107 iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, además de una recibida desde el Poder Ejecutivo.

Movimiento Ciudadano adelantó que no participarán en lo que consideraron una “farsa”, mientras que Morena y sus aliados aseguraron que privilegiarán el consenso y no aplicarán su mayoría aplastante.

Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, advirtió que “no vamos a permitir que se dañe al INE ni al Tribunal Electoral federal”, mientras que el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, sostuvo que están dispuestos a discutir, pero aclaró que para su partido “la barrera infranqueable es no poner en riesgo elecciones democráticas y creíbles, no entregar un padrón electoral y los datos biométricos de millones de mexicanos al gobierno, no permitir que el crimen organizado se vincule o participe en los procesos electorales de nuestro país y avanzar hacia el voto electrónico”.

Jorge Romero, coordinador del PAN, detalló que el requisito sine qua non de su bancada, es que “no habremos de dictaminar una reforma que es dada desde otro poder”.

El panista expuso que los temas relevantes para el albiazul son la segunda vuelta electoral, elecciones primarias, elecciones paritarias y reducir o desaparecer la sobrerrepresentación.

Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, dijo que si bien “hay tela de donde cortar” porque “¡claro que es perfectible nuestro sistema democrático!”, en su bancada no permitirán vulneraciones al órgano electoral: “Hay que decirlo con claridad: el INE no es del gobierno en turno, el INE no es de los partidos políticos, el INE es y debe ser de los ciudadanos”.

El diputado de Movimiento Ciudadano Salvador Caro denunció que lo que impulsa Morena “es un proyecto parademocrático que va a desvirtuar nuestro sistema, lo que están haciendo es darle las condiciones a su Presidente para que ponga a su títere”, por lo que anunció que su partido “no va a participar en esta farsa”.

El presidente de la Jucopo y coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, sostuvo que el compromiso de su bancada será el de “no la imposición de la mayoría de manera mecánica”; sin embargo, la vicecoordinadora, Aleida Alavez, aclaró que ello no impedirá que defiendan la iniciativa presidencial.

“Quienes pertenecemos al proyecto que encabeza el Presidente de la República coincidimos con el planteamiento de crear un nuevo sistema electoral en México, un sistema que sea austero”, declaró.