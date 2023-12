A unos días de terminar el 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió sus deseos de fin de año para los mexicanos, además de “más paz” y “más tranquilidad”.

En su conferencia mañanera de este jueves 28 de diciembre en Palacio Nacional, López Obrador pidió que “que la gente sea muy feliz, que nuestro pueblo siga siendo muy feliz, que no se sufra, que nadie se enferme, que no haya pleitos, que no haya agresiones, que vivamos en paz”.

“Que el año que viene, en lo económico, sea como el actual. Que tengamos la misma tasa de crecimiento de este año, que se sigan creando empleos..

“Que haya trabajo, que se tengan ingresos en las familias para satisfacer las necesidades básicas, que no haya crisis de consumo, que se siga reduciendo la inseguridad, que haya cada vez más paz, más tranquilidad”, señaló el Presidente.

Entre los deseos para el próximo año electoral, el presidente López Obrador deseó “que se deje en libertad a los ciudadanos, que haya elecciones limpias, libres, que sea el pueblo el que decida, elija, que no haya trampas, que no haya fraude”.

Indicó que 2023 “es uno de los mejores años” de su gobierno porque en su administración se presentó la pandemia.

