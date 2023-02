El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que “el trabajo de garantizar la gobernabilidad del país pues es un trabajo que ocupa las 24 horas del día los 365 días del año, y eso pues nos lleva a no tener pendientes”.

En rueda de prensa en Tlaxcala, Adán Augusto López fue cuestionado sobre el exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador a las llamadas “corcholatas” para que antes de iniciar el proceso electoral, no dejen temas pendientes en las secretarías y gobiernos que encabezan.

Rechazó que exista descuido en temas de seguridad por el clima electoral anticipado: “Le diría que, de los que usted califica como corcholatas pues el único que tiene, digamos, una responsabilidad en materia de seguridad pública, pues es su servidor, que coordina entre otras cosas, el gabinete de seguridad”.

“Pero nosotros estamos dedicados todo el tiempo a garantizar la seguridad de los mexicanos, y estamos permanentemente evaluando y coordinando acciones que nos ayuden a que siga a la baja en términos generales”, aseguró.



Respecto a su participación como aspirante a la candidatura presidencial de Morena, indicó que “todo tiene su tiempo”: “Ya vendrá el tiempo de pensar en candidaturas o en procesos electorales; nosotros vamos a seguir trabajando ahí al frente de la Secretaría, coordinándonos con los estados”.

El secretario de Gobernación garantizó que seguirá en coordinación con estados y municipios porque “va a ser como en diciembre de este año, pues ya habrán tiempos de tomar decisiones de otro tipo”.

Cuestionado sobre las denuncias de la oposición sobre actos anticipados de campaña de las llamadas “corcholatas” presidenciales, dijo que en lo personal enfrentó algunas denuncias del Instituto Nacional Electoral y ante los tribunales electorales, pero de todas ellas ha dado puntual respuesta.

“En muchos casos me he deslindado porque yo no he caído en el supuesto de actos anticipados de campaña”, aseguró.

A su paso por Tlaxcala, el secretario de Gobernación aprovechó para degustar tacos de canasta, que presumió en redes sociales.



En Tlaxcala aprovechamos para disfrutar los deliciosos tacos de canasta de “atrás de correos”, los elabora Michell Flores y son una delicia. pic.twitter.com/x2PJZHeY17 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) February 3, 2023

