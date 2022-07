Adán Augusto López. “Habrá color guinda para mucho tiempo en el país”

En el 2024 el movimiento ganará y “habrá color guinda para mucho tiempo en el país” pero este “no es momento de aspiraciones personales de uno u otra, es momento de todos”, aseveró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en un acto en Guadalajara organizado por el regidor por Morena, Carlos Lomelí, donde recibieron al funcionario federal con la consigna de “Presidente, Presidente”.

“A nosotros nos toca estar recorriendo el país, ojalá tuviéramos el tiempo, nos diéramos el tiempo para hablar de asuntos de partidos y de aspiraciones personales , pero eso va a llegar en su momento. Sí les puedo decir que este movimiento llegó para quedarse y que seguramente en el 2024 continuará la transformación del país va a ser una especie de revolución de la transformación”.

En la Expo Guadalajara, el titular de la Segob en su discurso dijo que “este movimiento no lo va a detener nadie, se equivocan a los mismos de siempre que estaban acostumbrados a los privilegios si piensan que le va a ganar a quién representa este movimiento, a quien vaya a representar el movimiento seguramente va a ganar en 2024. Habrá color listo guinda para mucho tiempo más en este país”.

Reiteró que “los tiempos del señor son perfectos, pero el tiempo de Jalisco va a ser el mejor, el más perfecto de todos”, ello al dar el espaldarazo a la eventual candidatura de Morena al gobierno estatal a favor de Carlos Lomelí.

“La transformación en Jalisco llegará muy pronto, yo creo que en 2 años y meses la transformación, el cambio la reconciliación del nuevo Jalisco tendrá que construirse un mejor Jalisco para todos y yo creo que Carlos -Lomelí- y muchos otros nos van a ayudar muchísimo a construir algo”, indicó.

Acompañado del gobernador de Tabasco, Carlos Merino, pidió a los jaliscienses no desanimarse porque “entre todos vamos a saldar la deuda con Jalisco, vamos a transformar a Jalisco y lo más importante va a haber reconciliación”.

Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando para la transformación nacional, pero que tiene especial interés en Jalisco “por eso nosotros no le regateamos nada a Jalisco” ello frente a quienes “tienen responsabilidades y que no saben cómo hacer las cosas o no quieren cumplirle a la gente, pero este movimiento que va a seguir sumando a muchos más hasta que sean millones de jaliscienses y logran la transformación”.

Se reúne Adán Augusto con el Arzobispo de Guadalajara

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el Arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, con quien dijo dialogaron sobre el tema de la construcción de la paz en el país.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario federal publicó un breve mensaje acompañado de una fotografía donde aparece con el cardenal jalisciense.

“En Guadalajara sostuve diálogo cordial y respetuoso con el Cardenal Arzobispo José Francisco Robles Ortega. Coincidimos que la construcción de la paz es objetivo común”, destacó.

Cabe destacar que el pasado 27 de junio, Robles Ortega, denunció haber sido detenido dos retenes del crimen organizado entre Totatiche y Villa Guerrero, municipios de Jalisco, cuando lo retuvieron para preguntarle de dónde venía y a dónde se dirigía.

“Para poder celebrar la fiesta patronal, es decir, la fe del pueblo, se tiene que obtener el permiso del encargado de la plaza, quien autoriza al sacerdote celebrar la fiesta pero tiene que reportarse con el 50% del resultado de la fiesta”, expuso el líder religioso en una entrevista radiofónica.

El titular de Gobernación se encuentra en Jalisco donde asistió a un evento organizado por el regidor de Morena en Guadalajara, Carlos Lomelí, para hablar de la reforma electoral.

