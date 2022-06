Adán Augusto López anuncia creación de una Comisión Nacional Antiextorsiones

Ante el repunte que han registrado las extorsiones en el país, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció que el gobierno federal alista la creación de una Comisión Nacional Antiextorsiones, para contar con un cuerpo especial al combate y prevención de ese delito.

De gira de trabajo por San Luis Potosí, el titular de la Secretaría de Gobernación adelantó que de acuerdo con el proyecto, el Plan Piloto de esta nueva comisión se aplicará en los estados de Baja California y San Luis Potosí, dos de las entidades más golpeadas por este fenómeno delictivo.

“Estamos analizando en el Gobierno Federal la creación de una comisión nacional, así como funciona la Comisión Nacional de Antisecuestros, una Comisión Nacional Antiextorsión, y serían San Luis Potosí y Baja California los estados piloto, sería donde iniciara eso porque es de los estados donde se nos ha disparado la extorsión en todas sus modalidades y estamos obligados como Federación a apoyar con todo al gobierno”, detalló.

El secretario López Hernández informó que por lo pronto, el gobierno de la República enviará a San Luis Potosí, a mas tardar en 15 días, a 400 efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad pública en esa entidad, que enfrenta, reconoció una situación grave.



“Es una situación grave, yo no diría que crítica, es una situación que ocupa. El gobernador hizo una petición especial, que es la de reforzar con 400 elementos de la Guardia Nacional los trabajos de prevención del delito y así lo vamos a hacer”, indicó.

El responsable de la política interior del país hizo un reconocimiento a la labor del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para garantizar la seguridad en San Luis Potosí, y pese a que en su administración no se ha reducido la incidencia de homicidios dolosos, lo atribuyó a los enfrentamientos entre bandas criminales, y destacó que en el estado hay estabilidad y paz social.

“Yo no veo enfrentamientos en las calles, yo no veo daño a la ciudadanía de manera directa, no veo secuestros, se ha aumentado ligeramente el robo de vehículos automotores, pero ha disminuido el robo a casa habitación. Desde que el gobernador está, no hay un robo de un cajero automático”, remarcó.

Ante la insistencia de los reporteros, el secretario de Gobernación reafirmó el compromiso del Gobierno Federal para apoyar a San Luis Potosí, y destacó la estrategia de seguridad del gobernador Gallardo Cardona.

“Usted me podría decir que hay hace 200, 300, 500 homicidios dolosos; yo iría más allá. Lo que debemos de reconocer es el trabajo organizado que ha hecho el gobernador, por ejemplo, con una gran visión, y es el primer estado que tiene una fuerza una Guardia Civil estatal preocupado y ocupado por garantizar la seguridad de los potosinos”, puntualizó.

