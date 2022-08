Acusaciones de AMLO atentan contra la independencia judicial: responden jueces y magistrados

“Hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”, así le respondió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este martes en su conferencia mañanera, López Obrador acusó que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la Federación no son honestos y no “resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo”.

A nombre de los mil 600 magistrados y jueces, la JUFED señaló que a los juzgadores les caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en su función, sin hacer caso a intereses obscuros o de grupo alguno.

“El Poder Judicial de la Federación cuenta con diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas; sin omitir señalar que nuestras resoluciones son públicas, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas a la sociedad”, indicó mediante un comunicado.

Además, reviró, la Asociación afirmó que ha creado su propio Código Ético de Conducta, en seguimiento al institucional, el cual es asumido como pauta de comportamiento de sus integrantes, a ello se suman los controles disciplinarios institucionales con que cuenta el propio Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito aseguró que el único compromiso de los magistrados y jueces es salvaguardar la Constitución y los derechos humanos de los mexicanos.

“El Estado de Derecho, sobre todas las cosas, es el camino que garantiza la viabilidad de una democracia en la que la ciudadanía pueda ejercer sus libertades”.

Y añadió: “La división de poderes es una demanda de equilibrio plasmada por los mexicanos en nuestra Carta Magna”.

