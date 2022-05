Acuerdan alcanzar en AIFA más de 100 operaciones diarias

Con el fin de alcanzar un desarrollo ordenado de la aviación en México, el gobierno federal y las principales líneas aéreas del país acordaron darle un mayor uso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otras medidas que se llevarán a cabo en este mismo año.

En una reunión celebrada el pasado 9 de mayo en la Ciudad de México, se acordó un incremento significativo en la oferta de vuelos desde y hacia el AIFA para alcanzar más de 100 operaciones diarias, iniciando la primera etapa el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre.

La Secretaría de Gobernación (Segob) adelantó que en el transcurso de los próximos días se dará a conocer el detalle de esta nueva oferta de vuelos en beneficio de los usuarios de Felipe Ángeles.

Además, las operaciones tipo chárter y de carga nacional migrarán del AICM al AIFA.

La Segob estima que en 90 días quedará instalada la infraestructura fiscal y aduanera para poder recibir a partir de ese momento los vuelos de carga internacional.

Se aclara que aquellas aerolíneas que hoy operan en el AICM y que tengan más de un año de adeudos aeroportuarios, combustible, impuestos y derechos, entre otros conceptos, no podrán continuar sus vuelos y deberán migrar a otra terminal aérea.

Y que las aerolíneas nacionales e internacionales de transporte de pasajeros mantendrán sus respectivos horarios de aterrizaje y despegue (slots) que tienen asignados para esta temporada de verano desde y hacia el ACIM, para no afectar la oferta de servicios a los pasajeros desde dicha terminal, pero a partir de ayer no se autorizarán nuevos vuelos entrantes y no se permitirá un aumento de las operaciones.

En la reunión, que fue encabezada por el titular de Segob, Adán Augusto López Hernández, y en la que participaron autoridades de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Defensa Nacional y de Marina, así como los directivos de las principales líneas aéreas de México: Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, se destacó la importancia de redoblar los esfuerzos para recuperar la categoría 1 en la clasificación de las distintas autoridades aeronáuticas que establece la Federal Aviation Administration (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Gobernación subrayó que esto permitirá a las aerolíneas nacionales ampliar su oferta de servicios hacia y desde ese país.

Finalmente, se confirmó que no existe ningún decreto relativo a restringir las operaciones en el AICM, y se acordó trabajar estrechamente entre las distintas dependencias gubernamentales, particularmente con los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, las aerolíneas y los organismos nacionales e internacionales de la industria aérea, para continuar ofreciendo un servicio seguro y confiable en los cielos del territorio nacional.