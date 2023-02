Abuso de presuntos solicitantes de refugio pone en jaque sistema de asilo, advierte Comar

Tras destacar que en este sexenio otorgó 350 mil 223 solicitudes de refugio, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) señaló que se ha registrado un abuso del sistema de asilo de nuestro país, pues muchos extranjeros buscan obtener permisos de trabajo y luego seguir su camino rumbo a Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el titular de la Comar, Andrés Ramírez Silva, informó que actualmente se trabaja de manera coordinada con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a fin de acelerar la negativa a las solicitudes de asilo o refugio para quienes solo entran a México con la idea de llegar a Estados Unidos.

“Ante el abuso de muchos otros que no son realmente refugiados, pero que utilizan a la Comar para ver si se van al norte, estamos buscando una forma de acelerar procedimientos para casos negativos. Esto fue lo último que acordamos con la ACNUR y ahora es cosa de ponerla en marcha. (…) La idea es agilizar la negativa de estas personas para desestimular que personas que no son refugiadas”, detalló.

Ramírez Silva destacó que México es ya el tercer país del mundo con más solicitudes de refugio, solo después de Estados Unidos y Alemania, lo que ha puesto a punto del colapso a las oficinas de recepción de solicitudes, en particular la de Tapachula, Chiapas, donde se concentra más del 60 por ciento de todos los interesados, pero la ley dice que se tienen que quedar en esa entidad hasta completar su trámite, lo que es paradójico, porque Chiapas es uno de los estados más pobres del país.

Por ello, adelantó que se está analizando la forma de que, sin transgredir la ley, no se queden en Chiapas, sino que puedan ser reubicados en estados del centro y norte del país, donde hay más oportunidades económicas y de empleo.

Aunque la mayoría de los solicitantes son provenientes de Haití, Honduras, Venezuela, Cuba, El Salvador y Guatemala, se han incrementado las solicitudes de personas provenientes de Afganistán, quienes se han colocado ya dentro del “top 10”. Detalló que desde agosto de 2021, alrededor de mil 400 afganos han recibido el beneficio del asilo político.

Dijo que desde 2011, año tras año se rebasan los récords de asilados y refugiados en México.

El funcionario precisó que el año pasado llegaron a México personas solicitantes de 118 países de todos los continentes, y reiteró que lo preocupante es que muchos de ellos pretenden utilizar a la Comar como una “agencia de viajes”, lo que pone en jaque a ese organismo.

“Colocar a la Comar como que es una agencia de viajes y por tanto emitimos documentos para que la gente viaje no solamente es falso, sino coloca en jaque el propio sistema de asilo”, remarcó.

Ramírez Silva lamentó que el presupuesto de la Comisión no haya aumentado en la misma proporción que crece la demanda de solicitantes de refugio.

“Tenemos un presupuesto aprobado por el PEF por año. No ha sido de lo más generoso con nosotros porque no está vinculado al número de personas que llegan. Cada vez aumentan más y ‘no nos cae agua en nuestra milpita’, entonces nosotros estamos esperando que sí hay un incremento de la cantidad de personas que llegan, si no sea a la par, cuando menos haya un incremento (presupuestal)”, expresó.

Aclaró que desde noviembre de 2021, fue designado encargado de la Comisión de Atención Integral a la Frontera Sur, lo que le ha permitido utilizar el presupuesto de este organismo, que es mayor que el de la Comar.

Dijo que el presupuesto de este año asignado a la Comar asciende a 48 millones de pesos, pero ya sumado con el de la Comisión de Atención Integral a la Frontera Sur alcanza poco más de cien millones de pesos.

El Top 10 en enero de este año lo integran: Haití, Honduras, Venezuela, Cuba, El Salvador, Guatemala, Afganistán, Brasil, Chile y Nicaragua, sin embargo Ramiro Silva dijo que en el caso de Chile, se trata de hijos de Haití ano que nacieron en esos países es como si fueran tres veces los haitianos ocupando está lista de solicitudes.

