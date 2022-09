Violación grupal: encuentran a joven mutilada en Argentina; "la justicia nunca hizo nada"

Una joven de 25 años, víctima de abuso sexual, fue hallada en Córdoba, Argentina, con vida, pero con varios signos de violencia, que incluían hematomas, manchas de sangre y fractura de cadera.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Puente Malvinas Argentinas y fue dado a conocer esta semana por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, aunque no se trataría de un caso aislado. Producto de lo ocurrido, la víctima fue hospitalizada y permanece con custodia.

Su hermana apuntó a tres sospechosos, ya detenidos, quienes hostigan a la familia desde hace al menos cuatro años.

“La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno dispuso la detención de tres sujetos a raíz de la investigación de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Puente Malvinas Argentinas (Avenida de Circunvalación), de los que resultó víctima una joven cuya identidad e intimidad se preserva, actualmente hospitalizada y con custodia permanente”, señala el comunicado difundido por el MPF.

"Hubo hostigamiento, le pegaron a mi hermana, la dejaron en terapia intensiva"

La familiar de la víctima afirmó: "tenemos 28 denuncias realizadas, pero la justicia nunca hizo nada".

“Las personas fueron denunciadas por primera vez en 2018. Además del abuso sexual hubo hostigamiento: prendieron fuego a la casa, le pegaron a mi hermana y la dejaron en terapia intensiva. Hubo 28 denuncias pero la Justicia nunca actuó”, dijo la hermana a El Doce.

La familiar agregó que los implicados forman parte de un grupo cuya cantidad de miembros aumentó a lo largo del tiempo y está conformado por cerca de nueve hombres y una mujer, algunos de los cuales tienen antecedentes por homicidio.

Con relación al estado de salud de la víctima, contó que tuvieron que operarla dos veces por una lesión en la zona de la pelvis. También dijo que los médicos aseguraron que tendrá una rehabilitación no menor a los tres meses.

"Mi hermana sabía que la iban a matar"

Hace seis meses hubo otra violación, pero la víctima no quiso denunciar porque “durante estos cuatro años no hizo nada la Justicia”. “Una de las personas que estuvo presente en las tres violaciones le juró que la iba a violar cuantas veces quisiera y la iba a terminar matando, y creo que es lo que intentó hacer (...)”, aseguró la mujer.

“Mi hermana sabía que la iban a matar. En estos cuatro años no pudo evolucionar nada, no podía ir a estudiar tranquila porque la sacaban de ahí y la golpeaban. Mi mamá la acompañaba cuatro horas para que no le pasara nada porque tenía ataques de pánico, pero aún así, una vez salió y la dejaron en terapia intensiva por los golpes”, declaró.

La hermana de la joven contó a Telenoche: "Me avisaron que la encontraron tirada en la Circunvalación. Tres hombres la abusaron por varias horas".

La joven, quien también sufrió un corte en la lengua, se encuentra hospitalizada y tiene "custodia permanente". De acuerdo con abogados de la famila, además sufrió escoriaciones en las piernas y el torso.

Su hermana le contó a ElDoce.tv que este miércoles volvieron a operar a la víctima por la lesión en la zona de la pelvis.

El Día reportó que no se descarta que haya más involucrados en el ataque, que habría ocurrido en una de las calles más transitadas de la ciudad.

La causa está en manos de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual del Primer Turno, a cargo de Alicia Chirino, difundió El Periódico. * Con información de La Nación. GDA

