VIDEO ¡Tragedia en las alturas! Juego mecánico se desprende con dos pasajeros a bordo en Londres

No fue el mejor día para las dos personas que visitaron el evento anual Winter Wonderland montado en el Hyde Park de Londres, pues al momento de subirse a una de las atracciones todo salió mal, uno de los cables que sostenía el juego se desprendió.

Los visitantes quedaron colgados de un cable que sostenía una parte del juego, mientras se columpiaban de un lado a otro chocando con una de las vigas de soporte.

En el video, compartido por la agencia de noticias BNO News, se aprecia que el personal del juego se asegura de tener listos todos los protocolos de seguridad, sin esperar que una de las dos cuerdas que sostiene el juego se rompa.

Los espectadores, que esperaban formados para subir al juego, quedaron sorprendidos por la falla de la atracción.

Los visitantes vivieron minutos de terror en el juego llamado Tirachinas, de acuerdo con medios locales los afectados recibieron ayuda del personal médico.

Hasta el momento, el Winter Wonderland no ha dado una postura oficial respecto al accidente, tampoco se ha dado a conocer el estado de salud de los afectados.

