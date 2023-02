El rescate de un niño que había quedado atrapado entre los escombros en el terremoto que sacudió Turquía y Siria quedó registrado en un emotivo video.

La operación se llevó a cabo en las ruinas de una casa destruida ubicada en el pueblo de Armanaz, en la región de Idlib, en Siria.

En el clip, compartido por la cuenta de Twitter de los Cascos Blancos, se puede ver cómo el pequeño, entre risas y abrazos, celebra junto con los rescatistas luego de salir de los escombros. La reacción sorprendió tanto a los presentes como a los internautas.

Ante la felicidad de salvar su vida, el niño manoteaba con emoción y, al parecer, tenía la intención de jugar con sus salvadores.

“Los milagros se repiten y las voces vuelven a abrazar el cielo. Momentos llenos de alegría cuando el niño Karam fue rescatado de las ruinas”, escribieron en la publicación, la cual tiene más de 189 mil reproducciones, cerca de 3 mil ‘me gusta’ y ha sido retuiteado más de 700 veces.

Entre los comentarios se puede leer: “Están haciendo un trabajo increíble y desgarrador para salvar vidas”, “Qué hermoso reencuentro con la vida” y “¡Qué niño tan enérgico y alegre! Incluso el terremoto y estar atrapado no pudieron vencer su espíritu”.

Los Cascos Blancos son un grupo de socorristas que se formó hace una década para salvar las vidas de los civiles durante la guerra civil de Siria. Ahora, entraron en acción el lunes luego que el terremoto de magnitud 7.8 sacudiera Turquía y Siria, según indicó la agencia AFP.

Ahora, trabajan duro para sacar a los sobrevivientes de los escombros de los edificios derrumbados al noroeste de Siria, fuera del control del gobierno, explicaron.



