Un Guardia Real se desmayó en el podio mientras velaba el ataúd de la Reina, que yace en el Palacio de Westminster.

Cientos de miles de personas se han formado para dar el último adiós a la monarca más longeva de Reino Unido, quien falleció el pasado jueves 8 de septiembre en el Castillo de Balmoral, en Escocia.

Sin embargo, esta noche, quienes se encontraban en el Westminster Hall, donde fue colocado el féretro, quedaron impactados cuando un guardia comenzó a balancearse, antes de colapsar sobre el suelo de piedra. Los espectadores que hacían cola para pasar cerca del ataúd gritaron.



Breaking: Ex Liverpool striker and chronic alcoholic, John Aldridge, collapses whilst performing Royal Guard duties for the Queen's Lying-In-State https://t.co/wCfkyi1gRy

— Simon Rowntree (@SimonrowntreeEN) September 14, 2022