Una mujer arriesgó su vida, pero evitó que un ladrón la despojara de su celular en el barrio El Poblado de Medellín, en Colombia.

Según el relato que la víctima, identificada como Sara Gómez, del intento fallido de robo le dio a Blu Radio, un hombre llevaba varios minutos observándola desde su motocicleta.

De repente, se le acercó para arrebatarle el celular. Sin embargo, con lo que no contaba el ladrón fue que la mujer haría lo que fuera necesario para evitar el hurto.

“El ladrón se hace detrás de mí, me mira por varios minutos, arranca y me quita el celular, y mi reacción fue saltar encima de la moto, agarrarlo del cuello y me arrastró como una cuadra", narró la mujer.

En medio del tráfico un taxista que presenció el particular suceso no lo dudo y le cerró el paso con su vehículo al ladrón.

“Un sujeto le estaba arrebatando un celular a una muchacha, ella estaba en una moto, inmediatamente vi que se iba volar por el lado izquierdo, le bloquee el pasó para poderlo capturar”, contó Diego Alzate, taxista desde hace 14 años, al mismo medio

De un momento a otro y en medio de la algarabía de los transeúntes, el ladrón se vio acorralado por un grupo de personas que, después de darle unos cuantos golpes, lo entregó a la Policía.

Entre tanto, la mujer, que no daba crédito a lo que acaba de hacer, recuperó su celular sin sufrir lesiones.

