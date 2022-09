Un hombre fue detenido en Westminster Hall cuando, al llegar a la zona del ataúd de la reina Isabel II se abalanzó sobre el mismo y tiró del catafalco. Incluso, agarró la bandera que lo cubre y hasta tocó el féretro.

Los agentes de policía llevaron rápidamente al individuo al piso y lo sacaron del pasillo.

El incidente fue presenciado por decenas de personas que habían hecho una fila de varias horas para poder llegar a estar en frente del féretro y despedir a la monarca.

La avalancha de dolor por la muerte de la reina Isabel II obligó al gobierno de Gran Bretaña a paralizar temporalmente el viernes el ingreso de más gente a las kilométricas filas de la capilla ardiente, horas antes de que el rey Carlos III y sus hermanos participen velen el féretro de su madre en el histórico Westminster Hall.

Man arrested for attempting to grab Queen’s coffin at Westminster Hall. Police were quick to stop the man is now in custody. #QueenElizabeth #funeral #RoyalFamily pic.twitter.com/8X46K4iX0m

— Celebravious (@SteveMcMillen5) September 17, 2022