La guerra entre Rusia y Ucrania ha expuesto a varios periodistas que cubren el conflicto armado, debido a los constantes ataques entre ambos territorios, tal es el caso de Anastasia Yelsukova, una periodista rusa que resultó herida tras ser alcanzada por un disparo mientras realizaba una cobertura en la ciudad ucraniana de Soledar.

A través de redes sociales se difundió un video en donde se muestra el momento en que la periodista se encontraba resguardada hablando a la cámara, cuando se comienzan a escuchar varios disparos.

“Hay un tiroteo justo a nuestro lado”, dice mientras de fondo se escucha el sonido de la metralla y ella se refugia detrás de una puerta, según el medio La Vanguardia.

Lee también Joven relata cómo desarmó a sospechoso de tiroteo en California; “sabía que iba a morir”



Anastasia recibió una grave herida en la pierna pero su vida no corre peligro. pic.twitter.com/p95odoLYo4

Segundos después el video se suspende y en un instante se muestra a Anastasia caer abatida luego de recibir un disparo en la pierna, posteriormente se muestra a paramédicos atendiendo a la periodista realizándole un torniquete en el muslo izquierdo, para evitar que se desangre, y vendarle la zona herida, previo a ser trasladada al hospital.

En un tercer video se muestra a Anastasia en el hospital de Luhansk, después de la cirugía y explicando cómo los médicos “hicieron lo imposible y salvaron mi pierna”.

Según las últimas informaciones, Yelsukova se recupera bien y mantiene la moral muy alta, “No esperen, ¡perras! ¡Estoy viva, vivo y viviré!”, dijo.



From Jan.20,2023

Anastasia Yelsukova, wounded at the front today…https://t.co/V4GI6kZnoI pic.twitter.com/UHgutJFqXR

— Таино (@Omani1love) January 22, 2023