Un niño de 5 años logró ser rescatado con vida, luego de que su madre muriera tras haber saltado hacia un desfiladero del Niágara en el Parque Estatal de las Cataratas del Niágara el pasado lunes.

De acuerdo con el New York Post, los equipos de emergencia fueron desplegados en el lugar de los hechos para salvar a la mujer y a su hijo, sin embargo, tras el operativo solo el menor fue encontrado con vida, por lo que fue trasladado en helicóptero a un hospital en Buffalo.

La madre y el menor cayeron desde una distancia de aproximadamente 27 metros (90 pies) aterrizando sobre el hielo que se había formado cerca del fondo del desfiladero por lo que el menor se encuentra gravemente herido.

“La investigación está en curso, pero no creemos que sea un accidente”, dijo el capitán de la policía de parques estatales, Chris Rola, a los periodistas en una conferencia de prensa.



At least one victim, being transported via Mercy Flight from Terapin Point in Niagara Falls.. @news4buffalo pic.twitter.com/THe5nJHC3Q

Rola dijo que la mujer y el niño habían estado en el parque con el esposo de la mujer antes de la caída, sin embargo, aún se desconocen las causas del accidente.

“Aunque hoy hace buen tiempo, está muy helado ahí abajo. Es un terreno realmente difícil que nuestro chico y nuestras chicas pudieron atravesar y llegar a ellos y brindarles esa atención que les salvó la vida y hacer todo lo posible. … Íbamos a hacer todo lo posible por ese niño que todavía estaba vivo en ese momento”, agregó.

El esposo y otros testigos están siendo entrevistados por la policía, mientras que el lugar fue acordonada por la policía durante el rescate.



This is the place near the #NiagaraFalls Cave of the Winds entrance where we are told a mother and child fell into the gorge below and that the child survived but the mother may have not. Developing situation here @WGRZ pic.twitter.com/5h7z7YHfKC

— Dave McKinley (@DaveMcKinley2) February 13, 2023