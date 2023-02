VIDEO: Filtran imágenes de río contaminado en Ohio tras descarrilamiento de tren con químicos

El pasado 3 de febrero, un tren de Norfolk Southern que transportaba materiales peligrosos se descarriló cerca de la ciudad de East Palestine, en Ohio.

Alrededor de 50 vagones quedaron afectados, aunque sólo se registraron pérdidas materiales en el momento, actualmente las personas que viven cerca de la zona han reportado en redes sociales que animales como peces y gallinas han muerto.

En Twitter se ha filtrado un video que muestra cómo un río que está cerca del área del accidente, está contaminado. No obstante, las autoridades habían dicho a los habitantes de la zona que era "seguro" beber agua.

“Sólo un arroyo lleno de químicos tóxicos que los funcionarios de salud pública dijeron que estaba limpio en Ohio”, publicó el comentarista e influencer político @DC_Draino.

Nothing to see here

Just a creek filled with toxic chemicals that “public health officials” said was clean in Ohio

Definitely hasn’t spread hundreds of miles away

Focus on the balloons!

pic.twitter.com/GJ0c8eHYS3

— DC_Draino (@DC_Draino) February 16, 2023