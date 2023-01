VIDEO: Estudiantes de Harvard abandonan en protesta clase de profesor señalado de acoso

Un video compartido en redes sociales este martes muestra a más de 100 estudiantes de la prestigiosa universidad de Harvard saliendo de la clase dictada por el profesor John L. Comaroff. Esto a modo de protesta por las acusaciones de violación del código de conducta profesional relacionadas con acoso sexual.

Pocos minutos después de que el profesor diera inicio a su conferencia anual, los estudiantes se levantaron, y luego de un discurso de una de las alumnas, todos abandonaron la clase gritando "justicia para los sobrevivientes".

Por medio de un tweet de la estudiante de Harvard Rosie Couture, se dio a conocer el video que circula en redes sociales, el cual muestra la protesta donde más de un centenera de alumnos se unen para denunciar las múltiples acusaciones de agresión sexual que habría cometido un docente de la facultad.

“Los abusadores no tienen lugar en el campus”, "Dejen de proteger a los depredadores sexuales” y “No más Comaroff, no más complicidad”, son algunos de los carteles que se pueden ver en el vídeo y en las imágenes de las marchas en el campus, las cuales fueron reportadas por el periódico universitario.

Pocos minutos después de que John L. Comaroff diera inicio a su conferencia, una de las alumnos se levantó, seguida del resto de estudiantes. El suceso quedó registrado en vídeo.



"Comaroff pasó su carrera acosando"

"No queremos que nos enseñe alguien que todavía no ha rendido cuentas ni ha enmendado su conducta sexualista. John Comaroff pasó su carrera acosando, silenciando y tomando represalias contra los estudiantes, el no pertenece a Harvard", dice la estudiante en el video.

"Si estás de acuerdo, por favor únete abandonando esta clase. Porque suficiente es suficiente", concluye invitando a los demás compañeros en la protesta.

Luego del discurso, los estudiantes abandonan el recinto mientras gritaban "Justicia para los supervivientes".

Esta no es la primera vez que protestan contra el docente.



John Comaroff, que enseña estudios africanos y afroamericanos y antropología, ya había recibido una suspensión a finales de 2022. Al terminar la sanción, varios estudiantes también protestaron en contra de su regreso.

El profesor fue puesto a inicios de 2022 en licencia no remunerada durante el semestre de primavera debido a denuncias hechas por tres estudiantes de antropología, quienes reclamaron a la universidad por no haber tomado acciones en contra de las graves acusaciones hacia Comaroff, de las cuales se han sumado nuevos casos por varios años.

La demanda escaló hasta el tribunal federal del Distrito de Massachusetts. Una de las víctimas cuenta que el presunto agresor la habría besado y tocado públicamente sin su consentimiento.

Además, señala que Comaroff amenazaba a sus víctimas con el futuro de sus carreras académicas y profesionales si lo denunciaban.

