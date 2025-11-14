Un autobús atropelló y mató a varias personas este viernes por la tarde al embestir contra un grupo que esperaba en una parada del centro de Estocolmo, y también dejó varios heridos, anunció la policía sueca.

"Hay personas heridas y muertas en el incidente. La policía, de momento, no hace comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas", indicó la policía en un comunicado.

Según imágenes de los medios suecos, varios autos de policía y ambulancias fueron desplegados al lugar del incidente.

Lee también CE asegura que Zelensky toma en serio investigación anticorrupción al adoptar medidas