“¡A ustedes les pagan por preguntar, no por responder!”, arremete Pedro Castillo contra la prensa en Perú

Intolerante, incómodo, molesto. Así se mostró el presidente peruano, Pedro Castillo, con los periodistas, pese a que él mismo se detuvo en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno para responder las preguntas luego de acudir a la citación de la fiscalía, para defenderse en los casos de presunta corrupción por los que es investigado.

Incluso desde el primer momento repitió en más de una oportunidad: “No voy a declarar si la misma prensa no se ordena”.

El mandatario se ofuscó más luego de que le preguntarán por el paradero de su sobrino prófugo, Fray Vásquez, y las declaraciones que brindó el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco ante la Fiscalía.

Vásquez está acusado de ser uno de los operadores de una presunta red criminal en el Ministerio peruano de Transportes y Comunicaciones.

Pacheco se entregó a la justicia el 25 de julio, después de varios meses prófugo, y se ofreció como colaborador de la Fiscalía en las investigaciones abiertas contra Castillo, que incluyen el delito de organización criminal, entre otros.

De acuerdo con la denuncia abierta en la fiscalía, Castillo es sospechoso de haber concedido los ascensos a dos oficiales del Ejército, tres de la Fuerza Aérea y dos de la Policía Nacional de forma irregular y con la participación del exministro de Defensa Walter Ayala y su exsecretario presidencial Bruno Pacheco, implicado también en otros casos contra el mandatario.

Ante la prensa, Castillo afirmó haberle dicho al fiscal “que no formo parte de ninguna red criminal, voy a demostrar mi inocencia”.

“A nadie he robado, a nadie he matado, acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo”, agregó, tras retornar a la sede del Ejecutivo.

“Eso he respondido a la fiscalía”, acotó Castillo, quien enfrenta un récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción, una situación inédita en Perú para un mandatario en ejercicio.

Frente a las declaraciones de inocencia de Castillo, una periodista le insistió en el tema de Pacheco. “Bruno Pacheco era su mano derecha, presidente”. Castillo explotó: “¡Estoy seguro de que a ustedes les pagan para preguntar! ¡A ustedes no les pagan para responder, sino para preguntar”.

La reportera no se amedrentó. “A usted no le gusta que le preguntemos, presidente”. Castillo se defendió. “Nosotros estamos acá para responder por lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo por el país”

El Congreso negó este jueves a Castillo el permiso para salir del país y asistir a la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, este domingo. Los congresistas alegaron, entre otras cosas, el riesgo de fuga, en medio de los cinco casos de corrupción por los que es investigado el mandatario. * Con información de agencias

