El caso de Madeleine McCann, la pequeña desaparecida en Portugal en 2007, está lejos de ver su fin. En los últimos días, la historia ha dado nuevos giros, con la revelación de cartas del principal sospechoso y la existencia de un misterioso santuario en la zona donde se realizó recientemente un operativo en busca de evidencias.

El diario británico Daily Mail publicó en exclusiva una serie de cartas de quien es considerado por las autoridades alemanas como el principal sospechoso en la desaparición de Maddie: Christian Brueckner, en las que asegura que él no secuestró ni asesinó a la pequeña y denuncia supuestos malos tratos en prisión e incluso lanza acusaciones sexuales.

Pocos días antes del operativo en la costa del embalse Barragem do Arade, en Portugal, Brueckner envió una carta, escrita a mano, con lápiz, diciendo que no tuvo nada que ver con la desaparición de Maddie, ocurrida el 3 de mayo de 2007, cuando la familia vacacionaba en un resort de Praia da Luz.

"No te puedes imaginar cómo es cuando todo el mundo cree que eres un asesino de niños, y no lo eres. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio", escribió el sospechoso, según el medio.

También dijo que "los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados y contienen mucho material que confirma mi inocencia".

Al mismo tiempo, denuncia estar sufriendo torturas en la prisión donde cumple condena por la violación de una mujer de 72 años.

Brueckner también está acusado, y enfrenta proceso, por la violación de tres mujeres adultas en Portugal y por exposición indecente ante dos menores.

Además de desligarse del caso de Maddie, el sospechoso acusa en sus cartas a la justicia alemana de "acoso". "Me refiero a un investigador gay que está enamorado de un gran criminal, Escandaloso. ¿Alfuna vez han oído que un cazador está matando a su presa?", cuestionó en una de las cartas, que el Daily Mail evitó publicar de forma íntegra debido a las acusaciones sexuales explícitas que contiene contra miemros clave del equipo de investigación alemán.

El hombre se quejó de su situación en prisión a raíz de ser señalado como principal sospechoso en el caso Maddie: "La tortura por la que estoy pasando es la mejor evidencia que puedo tener. Si alguien me hubiera dicho cosas así antes, habría dicho 'No, no te creo'. Esto es Alemania y no Paquistán. No puedo decir el tratamiento real que recibo porque no tengo las palabras adecuadas para describirlo. Por supuesto, todo esto sucede por orden de la BKA (policía criminal alemana)".

Misterioso santuario donde desapareció Madelein Mc Cann

Las cartas se dieron a conocer en momentos en que hay gran expectativa por el operativo realizado en Portugal para buscar evidencia relacionada con el caso.

Uno de los tips que recibieron los investigadores fue la existencia de un misterioso santuario que descubrió, en diciembre de 2007, siete meses después de la desaparición de Madelein, una pareja británica de jubilados.

La pareja, identificada por el Daily Mail como Ralf y Ann, estaba de vacaciones y durante un paseo encontraron el misterioso santuario, formado por una hilera de rocas "en forma de flecha" que apuntaban hacia el agua y una zona de picnic, donde vieron un ramo de flores y una foto de la niña.

“Recordarlo me pone la piel de gallina”, señaló la mujer, quien relató que un ramo de lirios blancos y una fotografía de la niña británica de tres años se posaban sobre una de las piedras. La pareja informó de su hallazgo a la policía de Portugal, pero no obtuvo respuesta.

Posteriormente, tras la detención de Christian Brueckner como principal sospechoso de la desaparición de Maddie, las autoridades alemanas abrieron una nueva línea de investigación y pidieron a cualquier turista que observara algo en las inmediaciones lo comunicara. “En aquel entonces, cuando lo encontramos, todo era muy extraño”, advirtió Ralf. Y apuntó: “Pensé: ‘¿Alguien arrojó a Madeleine al agua y después regresó para hacer un santuario en su memoria?’”.

Un operativo exhaustivo

Sobre el operativo realizado hace unos días, el diario dijo que se trató del más grande que se haya realizado en los últimos años en las inmediaciones del lugar donde desapareció Madeleine McCann y que se extendió durante tres días. El material encontrado será analizando por los investigadores, quienes señalaron que el santuario que describieron Ralf y Ann desapareció; no quedaba rastro ni de la foto, ni de las flores. Nada. De todos modos, se tomaron muestras de suelo en el área y se enviaron a Alemania para que las autoridades procedan a su análisis.

En términos generales, los resultados de la búsqueda no arrojaron mucha esperanza para los padres de la pequeña, Kate y Gerry. “Por supuesto que hay cierta expectativa, pero no es alta”, señaló el fiscal Christian Wolters. Y agregó: “Todavía buscamos el cuerpo, y no solamente eso. También hay otras cosas”.

