Truth Social, la red de Trump que superó a Twitter en descargas; Elon Musk la llama “Trumpet”

Truth Social, la red social creada por el expresidente Donald Trump, superó a Twitter como la aplicación gratuita más descargada en la tienda de Apple, según reconoció el propio Elon Musk.

El pasado martes, un día después de que se anunciara la adquisición de Twitter por parte del multimillonario Musk, Truth Social se convirtió en la aplicación gratuita número uno en descargs en la App Store, seguida precisamente de Twitter.

Musk logró hacerse de la red social después de que la empresa aceptara su oferta de compra por 44 mil millones de dólares.



El dueño de Tesla no perdió de vista el buen desempeño de Truth Social.

“Truth Social está derrotando a Twitter y TikTok en la Tienda Apple”, tuiteó la madrugada del miércoles.



Truth Social is currently beating Twitter & TikTok on the Apple Store pic.twitter.com/RxawVUAYKH

Aseguró, además, que Truth Social, de la que criticó su “terrible nombre”, existe “porque Twitter censuró el libre discurso”.



Aludió así al hecho de que Trump creó la nueva red después de que Twitter bloqueara su cuenta de forma permanente en enero de 2021, acusándolo de incitar a la violencia tras el asalto al Capitolio del 6 de enero.

En vez del nombre que tiene, Musk sugirió que la red de Trump debería de llamarse “Trumpet”.

El exmandatario republicano aseguró que aun si Musk le devolvía su cuenta de Twitter, no regresará, porque prefiere mantenerse en la red que él creó.

Musk insistió en que Twitter es la “plaza digital del pueblo” en la que debe imperar la “libertad de expresión”.

Con ese término, añadió, “me refiero simplemente a la que se ajusta a la ley. Estoy en contra de la censura que va más allá de la ley. Si la gente quiere menos libertad de expresión, pedirá al gobierno que apruebe leyes en ese sentido. Por tanto, ir más allá de la ley es contrario a la voluntad del pueblo”.



By “free speech”, I simply mean that which matches the law.

I am against censorship that goes far beyond the law.

If people want less free speech, they will ask government to pass laws to that effect.

Therefore, going beyond the law is contrary to the will of the people.

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022