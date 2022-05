Tras tiroteo en escuela de Texas, senador Ted Cruz propone solución contra violencia armada: una sola puerta para entrar y salir

Mientras la comunidad de Uvalde, en Texas intentaba asimilar que se perdieron 21 vidas en la masacre perpetrada el martes en una escuela primaria atacada por un tirador, el senador Ted Cruz ofreció una solución para la violencia armada: “Una sola puerta de entrada y salida”.

Un joven de 18 años, identificado como Salvador Ramos, entró por la puerta de atrás a la Escuela Primaria Robb, armado con un rifle tipo AR-15, se atrincheró en un salón y mató a 19 niños, la mayoría de 10 años de edad, y a dos maestras, antes de ser abatido.

Mientras a lo largo de Estados Unidos crecían los reclamos para que se prohíba la venta de rifles de asalto, y se impongan más restricciones y revisiones al comercio de armas, Cruz dijo a Fox News que la clave para impedir masacres como la del martes es “tener una sola puerta para entrar y salir”, con policías vigilando. Según él, “si eso hubiera ocurrido, hubiera habido agentes en la puerta y cuando ese sicópata llegó, lo habrían sacado y hoy tendríamos a 19 niños y dos maestras aún vivos”.

En declaraciones afuera de la escuela Robb, insistió en sus dichos. “¿Quieren hablar de cómo se pudo haber prevenido el horror que ocurrió allí? El asesino entró por la puerta trasera; una puerta trasera sin cerrar. Con las familias hablamos de lo que necesitamos hacer para proteger las escuelas, incluyendo no tener puertas traseras sin cerrar. Tener una sola puerta para entrar y salir de la escuela, con policías armados en esa puerta”, dijo.

Opuestos a cualquier medida que implique restringir el acceso a las armas o a afectar la Segunda Enmienda, los republicanos, como Cruz, igual que el poderoso lobby de las armas, la Asociación Nacional del Rifle (ANR), culpan a “locos” de cada tiroteo masivo que ocurre en el país.

Este miércoles, la ANR aseguró que lo ocurrido en Uvalde es el “acto de un criminal solitario perturbado”, y optó por mantener su convención anual, que arranca este viernes en Houston.



TX Sen. Ted Cruz offered a solution “have one door into and out of the school…armed police officers at that door” — Cruz said “if that happened” “the armed police officers could have taken him out and we’d have 19 children/2children still alive” #Uvalde pic.twitter.com/eah4rct2En

— Steven Dial (@StevenDialFox4) May 26, 2022