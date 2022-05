Luego de que se registrara una masacre en una primaria de Texas que dejó un saldo de 21 personas muertas, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó los hechos y afirmó que "ya es hora de pasar a la acción".

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, Obama externó unas palabras de consuelo a los familiares de las víctimas del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde.

"En todo el país, los padres están acostando a sus hijos, leyendo cuentos, cantando canciones de cuna y, en el fondo, están preocupados por lo que podría pasar mañana después de dejar a sus hijos en la escuela o llevarlos al supermercado, tienda o cualquier otro espacio público", lamentó el exmandatario.

Lee también: Tragedia en primaria de Texas: sube a 21 la cifra de muertos por tiroteo

Por lo anterior, reveló que "Michelle y yo lloramos con las familias de Uvalde, que están pasando por un dolor que nadie debería tener que soportar. También estamos enojados por ellos".

Asimismo, recordó los acontecimientos previos que han aquejado al país de norteamericano durante hace una década. "Casi diez años después de Sandy Hook, y diez días después de Buffalo, nuestro país está paralizado, no por el miedo, sino por un lobby de armas y un partido político que no ha mostrado voluntad de actuar de ninguna manera que pueda ayudar a prevenir estas tragedias", aseveró.

De igual manera, señaló que "ya es hora de pasar a la acción, cualquier tipo de acción. Y es otra tragedia, más tranquila pero no menos trágica, que las familias esperen otro día".

Lee también: ¿Quién era el autor del tiroteo en Texas que dejó 15 muertos?

Finalmente, expresó "que Dios bendiga la memoria de las víctimas y, con las palabras de la Escritura, sane a los quebrantados de corazón y venda sus heridas".

Across the country, parents are putting their children to bed, reading stories, singing lullabies—and in the back of their minds, they’re worried about what might happen tomorrow after they drop their kids off at school, or take them to a grocery store or any other public space.

— Barack Obama (@BarackObama) May 25, 2022