Tiroteo en Miami Beach deja un muerto y un herido en una de las zonas más concurridas

En horas de la noche del viernes, y en medio de las famosas vacaciones de primavera en Estados Unidos (Spring Break) que comenzaron el 11 de marzo, una persona abrió fuego en una zona concurrida de Miami Beach (condado de Miami Dade, Florida) e hirió a dos personas. Una de ella sigue internada, en estado crítico, y la otra falleció.

De acuerdo con la información emitida por la Policía de Miami Beach, fueron dos hombres las víctimas que recibieron disparos cerca de Seventh Street y Ocean Drive, alrededor de las 22:40 hora local. Tras ello ambos fueron llevados al Ryder Trauma Center. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvar la vida de uno de ellos.



Las primeras versiones indican además que por el hecho fue detenido un hombre en el lugar, aunque no hay confirmación de que se trate del atacante. Asimismo se secuestraron tres armas.

De acuerdo con lo publicado por el diario Miami Herald, los oficiales llegaron al lugar tras escuchar la balacera y ver que montones de gente en el lugar, en medio de pánico y confusión, comenzaron a moverse de forma rápida y a juntarse en las veredas para ponerse bajo resguardo en una de las calles cercanas a la avenida Ocean Drive, una de las más populares de la zona.

Minutos después llegaron vehículos de la Policía a gran velocidad al lugar del ataque.

Por su parte en Twitter la Policía informó: “El viernes a las 22:41, los oficiales escucharon el sonido de disparos cerca de 7 Street y Ocean Drive y encontraron a dos hombres con heridas de bala. Ambos fueron transportados a la Unidad de Traumatismos Ryder del Jackson Memorial Hospital”.

Luego agregaron: “Uno de los hombres murió en el hospital y el otro se encuentra internado en estado crítico. En la escena los oficiales detuvieron a un hombre y recuperaron tres armas de fuego. Los detectives están investigando qué condujo al incidente del tiroteo”.



