Cuando Stephanie Melendez, su marido y las dos hijas de ambos dieron positivo al coronavirus, la persona a la que ella más quería llamar era su padre.

“Estoy casada. Tengo a mi familia. Él era, de todos modos, a quien llamaba cuando me enfermaba y me traía Gatorade”, dijo Melendez, de 32 años. “Así que cuando nos contagiamos de este virus… pensé: mi papá no está aquí para llamarle. Hace que el golpe sea más duro”.

El padre de Stephanie, David Johnson, protegió con su cuerpo a su esposa y nieta cuando un hombre armado entró a un Walmart en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, y mató a David y a otras 23 personas, entre ellas ocho mexicanos.

Pero los eventos para recordar el primer aniversario del tiroteo del 3 de agosto de 2019 en El Paso, una ciudad mayoritariamente hispana, estarán marcados por la pandemia de coronavirus. Se organizó un paseo de 23 luminarias en honor a las víctimas abierto desde el 30 de julio en el Cleveland Square Park.

Afuera del Museo de Historia de El Paso hay un memorial digital en el que la gente puede subir sus fotos y recuerdos de aquel momento. Y esta tarde habrá un servicio para las víctimas en el Healing Garden, cerca de la entrada del Parque Ascarate, para permitir el distanciamiento social. El acto será transmitido en vivo.

Cuando Guillermo “Memo” García murió, en abril, nueve meses de haber sido baleado en el estacionamiento del Walmart mientras recaudaba dinero para el equipo de futbol soccer de su hija, se convirtió en la víctima número 23. La gente se reunió afuera del hospital, con sus cubrebocas, para homenajearlo.

“Me estremeció recordar que estamos en medio de un proceso de sanación que se vio rebasado por el Covid”, dijo Ricardo Samaniego, juez del condado de El Paso.

Sobre el servicio de esta tarde, Samaniego dijo que “va a ser solemne, pero también una celebración de vida”.

Las autoridades señalan que Patrick Crusius confesó haber conducido hasta el Paso desde su casa en Dallas, para matar mexicanos, y justo antes del ataque subió un post racista a sus redes.

Crusius, de 22 años, enfrenta cargos de asesinato capital y cargos federales por crimen de odio que podrían acarrearle la pena de muerte si se le declara culpable.

lsm