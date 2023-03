Temen caos en la coronación de Carlos III por división en la familia real

El príncipe Harry y Meghan Markle supuestamente están exigiendo un lugar en el balcón del Palacio de Buckingham el día de la coronación del rey Carlos, y que sus dos hijos sean reconocidos de algún modo, según fuentes de la realeza.

Las peticiones, y la aparente resistencia de la pareja hasta que sus deseos sean concedidos, pueden llevar el histórico evento al "caos", dijeron las fuentes a la revista OK!. El Duque y la Duquesa de Sussex ya recibieron sus invitaciones para la ceremonia del 6 de mayo, pero se desconoce si asistirán. La pareja se mudó a California en julio de 2020, en medio de crecientes tensiones con el resto de la familia.

Luego, en una entrevista con Oprah Winfrey, señalaron que antes del nacimiento del primer hijo de la pareja, Archie, hubo “preocupaciones” por el color de su piel. Meghan ha señalado que la pasó muy mal en la Casa Real por el trato que recibía. Eso llevó a Enrique a tomar la decisión de mudarse.

Desde entonces, las polémicas no han parado y ahora se concentran en el día de la coronación. A Harry y Meghan, siempre según las fuentes cercanas al palacio, les preocupa el papel de sus hijos: el príncipe Archie, que cumplirá 4 años justo el día que su abuelo sea coronado rey, y la princesa Lilibet, de un año. Se cree que Archie y Lilibet no han sido invitados a asistir a la coronación, lo que al parecer no ha sentado muy bien a la realeza en el exilio. Carlos III y su esposa, la reina consorte Camilla, serán coronados en la Abadía de Westminster, durante unos actos que se prolongarán durante tres días con celebraciones en todo el país.

“El palacio está intentando cerrar las negociaciones lo antes posible porque no pueden extenderlas hasta el último momento. Podría llevar al caos”, dijo a OK! una persona con información privilegiada. “Sin embargo, los Sussex están presionando para que se les incluya con el resto de la familia en el Palacio más tarde ese día”, añadió la fuente.

Presionan duques Sussex por un lugar en el balcón del palacio de Buckingham

“También es el cumpleaños del príncipe Archie el día de la coronación, así que les gustaría algún tipo de guiño a eso en un almuerzo o recepción de bebidas. Aunque sólo sea una mención de feliz cumpleaños”. Tanto Archie como Lilibet recibieron oficialmente ya sus títulos de príncipe y princesa.

Harry y Meghan también habrían presionado para que se les incluya en el balcón del palacio de Buckingham el gran día, un protocolo real reservado estrictamente sólo a los miembros de la familia real en activo.

Los planes filtrados sobre el evento indican que los hijos del príncipe Guillermo sí participarán en la coronación, informa The Times.

George, de 9 años, Charlotte, de 7, y Louis, de 5, están listos para unirse a sus padres, el príncipe William y Kate Middleton, en un carruaje detrás de un Gold State Coach que transporta a los Reyes, según muestran los planes vistos por el medio.

El drama de la coronación es la última señal de discordia entre los miembros de la realeza desde que los Sussex dejaron de ser miembros principales de la familia real en 2020. El movimiento dio lugar a conflictos y mala sangre y fue lo que en última instancia condujo a su ausencia desde el balcón del palacio en las celebraciones del Jubileo de Platino de la difunta Reina el verano pasado.

