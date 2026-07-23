El brote de legionelosis en Nueva York cobró la vida de una quinta persona en Manhattan, informó el Departamento de Salud municipal, que dijo haber detectado bacterias de la enfermedad en 34 torres de refrigeración de 33 edificios.

Las cinco muertes, de un total de 82 casos registrados, se han producido entre el pasado viernes y el martes de esta semana, todas ellas en el Upper East Side de Manhattan, indicó la agencia sanitaria en un comunicado en el que precisó que las 34 torres afectadas ya fueron limpiadas.

Uno de los fallecidos era un veterano del ejército condecorado, de 88 años, y su familia ha advertido que demandará al propietario de la torre que causó su contagio una vez que el Departamento de Salud determine el origen del brote.

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"Hemos respondido con rapidez y contundencia a este brote de legionelosis en el Upper East Side. Tras dos casos confirmados, iniciamos nuestra investigación y ordenamos a todos los edificios con un resultado positivo inicial que limpiaran y desinfectaran inmediatamente sus torres de refrigeración. Estas medidas han salvado vidas", afirmó el comisionado de Salud de la ciudad, Alister F. Martin.

El funcionario señaló además que no se han registrado nuevos casos de legionelosis en los últimos seis días, mientras que ocho personas permanecen hospitalizadas y 56 ya han recibido el alta.

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El Departamento de Salud realizó una inspección completa de todas las torres de refrigeración que dieron positivo y emitirá citaciones con multas cuando los inspectores identifiquen incumplimientos de las leyes o regulaciones municipales.

Una ley municipal que entró en vigor el pasado mayo obliga a los propietarios de edificios a realizar pruebas de detección de legionela cada 31 días cuando las torres de refrigeración están en funcionamiento.

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El martes, la presidenta del Concejo municipal, Julie Menin, que se mostró crítica con la gestión del brote, presentó junto a otros concejales un proyecto de ley para endurecer esa normativa. La propuesta obligaría a la ciudad a identificar las torres de refrigeración cuyos propietarios no hayan realizado las inspecciones obligatorias y a proceder a su desinfección como medida preventiva.

La iniciativa contempla además la creación de una línea telefónica durante los meses de verano para ofrecer información a los ciudadanos en caso de nuevos brotes.

¿Qué es la legionelosis y cómo se transmite?

La legionelosis, una forma de neumonía, es tratable, pero cobra la vida de alrededor del 10% de los pacientes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés).

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La enfermedad es provocada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia y puede propagarse en lugares como tinas de hidromasaje y equipos de enfriamiento de edificios. Las personas pueden contraer la enfermedad al inhalar gotitas de agua contaminada, pero no se transmite de persona a persona.

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De acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva York, las personas con mayor riesgo de enfermar son las mayores de 50 años, los fumadores o exfumadores, las personas con enfermedades pulmonares crónicas (como EPOC o enfisema), las personas con un sistema inmunitario debilitado debido a enfermedades como el cáncer, la diabetes o la insuficiencia renal, y las personas que toman medicamentos que suprimen (debilitan) el sistema inmunitario (por ejemplo, después de un trasplante o quimioterapia).

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¿Cuáles son los síntomas?

Los primeros síntomas de la legionelosis pueden ser similares a los de la gripe: dolores musculares, dolor de cabeza, cansancio y tos seca, seguidos de fiebre alta (entre 39 y 41 grados Celsius), escalofríos y, ocasionalmente, diarrea. Las radiografías de tórax a menudo muestran neumonía.

El periodo de incubación de la legionelosis oscila entre dos y 10 días.

La legionelosis se trata con antibióticos como la eritromicina, la levofloxacina o la azitromicina, que han mostrado ser eficaces contra la enfermedad.

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