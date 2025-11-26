Más Información

Ginebra.- El gobierno de Suiza desaconsejó de manera general cualquier viaje a Venezuela, tanto por turismo como por cualquier razón que no sea urgente, y señaló de manera particular que es arriesgado visitar ciertas partes del país.

Entre esas regiones figuran la frontera con Colombia, así como con Brasil, además de las regiones del Arco Minero del Orinoco, y el norte y oriente del estado de Sucre.

"Las tensiones sociales y políticas son muy elevadas, la evolución de la situación es incierta", explica, tras recordar que ciertas conexiones áreas no están garantizadas y que los aeropuertos podrían cerrar de manera temporal.

Asimismo, el gobierno suizo advirtió a sus ciudadanos de que en estas circunstancias la asistencia consular podría verse fuertemente limitada.

La grave tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que tiene desplegada una importante fuerza naval y aérea en el Caribe, sumada a la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense, que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del mar Caribe, llevaron a algunas aerolíneas a suspender temporalmente sus vuelos hacia y desde ese país.

En respuesta, el gobierno venezolano les dio un plazo de 48 horas para que retomen sus operaciones, que ha expirado este miércoles sin que hasta el momento las autoridades haya confirmado su decisión de revocar o no los permisos de vuelo, o de sancionarlas de alguna otra manera.

