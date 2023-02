Sistema electoral independiente, pilar de la democracia, afirma departamento de Estado de EU tras marcha contra Plan B

Washington. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, señaló este lunes que “un sistema electoral independiente… constituye uno de los pilares de la democracia”.

“Las democracias sanas se benefician de instituciones fuertes y de una pluralidad de voces. Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos que fortalezcan los procesos democráticos y el Estado de derecho”, aseveró en un comunicado, un día después de las protestas de este domingo en México en rechazo al Plan B que reduce los recursos para el Instituto Nacional Electoral”.

Price detalló que “en todo el mundo, hemos sido testigos de desafíos a la democracia que han puesto y están poniendo a prueba la fortaleza de las instituciones electorales y judiciales independientes”.

En México, agregó, “vemos un gran debate sobre las reformas electorales sobre la independencia de las instituciones electorales y judiciales que ilustra la vibrante democracia de México. Respetamos la soberanía de México. Creemos que un sistema electoral independiente y bien dotado de recursos y el respeto a la independencia judicial sustentan una democracia sana”.

Poco antes, en una rueda de prensa, Price había dicho ya que Estados Unidos “respeta la soberanía de México, México es un socio igualitario”, pero que Washington cree que un sistema electoral “independiente, bien dotado de recursos”, respalda “las democracias saludables en el mundo y en México”.

Un sistema electoral independiente, “no partidista, independiente, bien dotado de recursos, constituye uno de los pilares de la democracia en el mundo. Es lo que asegura que todas las voces sean escuchadas en una democracia". Agregó que su país seguirá muy de cerca cómo se desarrolla la situación en México.

Price aseguró que el secretario de Estado, Antony Blinken, está muy enfocado en el tema de la erosión de la democracia en el mundo, en general, así como “en los principios que están bajo amenaza en el mundo”. Concluyó diciendo que Estados Unidos defiende los principios y valores democráticos en el mundo, y que eso es cierto también en el caso de México.

Por su parte, el senador Marco Rubio tuiteó que las protestas en México "muestran la amplia desconfianza de los mexicanos en las reformas electorales de AMLO que destrozarán al INE". Rubio llamó a Estados Unidos y los aliados a "vigilar esto muy de cerca y reforzar las salvaguardas que incluye el INE de los estándares democráticos en México".



The reports from Mexico this past weekend show the broad distrust Mexicans have in AMLO’s electoral reforms that will gut @INEMexico.

The U.S. and allies should watch this very closely and reinforce INE’s safeguards of democratic standards in Mexico. https://t.co/5FYYv2LxHQ

— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) February 27, 2023