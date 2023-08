Kiev.- Las tropas rusas atacaron infraestructura portuaria con drones en el sur de Ucrania, cerca de la frontera con Rumanía, miembro de la OTAN, causando daños en un elevador de grano además de un gran incendio en instalaciones que transportan las cruciales exportaciones de grano del país, dijeron el ejército y la fiscalía ucranianos.

Desde que abandonó el acuerdo que permitía que Ucrania exportara grano a los mercados globales a través de la ciudad de Odesa, Rusia ha atacado los puertos del país. En las dos últimas semanas, las fuerzas del Kremlin han disparado docenas de drones y misiles contra el puerto de Odesa y los muelles fluviales de la región, empleados como rutas alternas.

La oficina del fiscal general ucraniano explicó que los ataques nocturnos alcanzaron una zona del río Danubio que forma parte de la frontera entre Ucrania y Rumanía, pero no ofreció más detalles. Un video obtenido por The Associated Press mostró explosiones y un gran incendio en la lejanía en el Danubio, capturado por pescadores al otro lado del río, en Rumanía.

“El objetivo del enemigo eran claramente las instalaciones de infraestructura portuaria e industrial de la región”, escribió el mando operativo del sur de Ucrania en un mensaje en Facebook. Como resultado del operativo, se registró un incendio en instalaciones industriales y portuarias, y un elevador de grano sufrió daños.

Ucrania interceptó más de 20 drones durante la noche en todo el país

La Fuerza Aérea ucraniana interceptó 23 drones Shahed en todo el país durante la noche, según su reporte matinal, la mayoría en Odesa y Kiev.

Los 10 drones drones disparados sobre Kiev fueron interceptados, afirmó Serhii Popko, jefe del gobierno municipal de la capital. Durante la noche se escucharon numerosas explosiones al activarse los sistemas de defensa aérea. Los restos de los drones derribados alcanzaron tres distritos de la ciudad y causaron daños en un edificio no residencial, agregó.

“Los terroristas rusos han vuelto a atentar contra los puertos, las instalaciones de grano y la seguridad alimentaria mundial”, dijo el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, en una publicación en Telegram el miércoles en la mañana. “El mundo debe responder”.

Según el mandatario, algunos de los aviones no tripulados alcanzaron sus objetivos y los “daños más significativos” se registraron en el sur de Ucrania.

Suspensión de acuerdo sobre granos impacta precios del cereales

Los precios del trigo se incrementaron cerca de un 3% y los del maíz subieron casi un 2% el miércoles tras los últimos ataques, mostrando la continua volatilidad en los mercados globales mientras Rusia ataca los puertos y la infraestructura agrícola ucraniana.

Ucrania es uno de los principales proveedores de trigo, maíz, aceite vegetal y otros productos agrícolas básicos para Oriente Medio, África y partes de Asia, donde la población tiene que hacer frente al hambre y al alza del precio de los alimentos.

Ucrania también puede exportar sus productos por carretera y tren a través de Europa, pero son rutas más costosas que la del Mar Negro y han generado división entre los países vecinos.

Dos civiles resultaron heridos en los bombardeos sobre la ciudad de Jersón durante la noche, explicó el gobernador de la provincia, Oleksandr Prokudin, el miércoles. La oficina de Zelenskyy indicó en un comunicado que un doctor falleció y cinco trabajadores sanitarios resultaron heridos en un ataque a un hospital de la ciudad, pero no indicó si el incidente ocurrió el martes o el miércoles.

Por otra parte, una mujer de 91 años perdió la vida en un ataque sobre un poblado en la región de Járkiv, apuntó la oficina. Y en la región oriental de Donetsk, cuatro personas sufrieron lesiones a causa de los bombardeos rusos en el último día, de acuerdo con su gobernador, Pavlo Kyrylenko.

Las inmediaciones de la ciudad de Nikopol, en la otra orilla de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia, fueron bombardeadas tres veces, dijo el gobernador, Serhiy Lysak.

