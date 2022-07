Robot que juega ajedrez rompe dedo de niño de 7 años durante torneo en Rusia

Un robot rompió el dedo de un menor de 7 años durante una partida de ajedrez en un torneo en Moscú, Rusia.

En un video compartido en redes sociales, se observa al robot moviendo las piezas del tablero cuando el niño hace un movimiento y el brazo mecánico se mueve para agarrarle el dedo.

Tras unos momentos, varios adultos ayudan al menor quien al ser liberado es llevado para su atención médica.

El suceso ocurrió el pasado 19 de julio en el torneo Abierto de Ajedrez de Moscú.

En declaraciones a la agencia de noticias Tass, el presidente de la Federación de Ajedrez de Moscú, Sergey Lazarev confirmó que el brazo mecánico rompió el dedo del menor.

Según medios rusos, el niño fue identificado como Christopher y se encuentra entre los 30 ajedrecistas más destacados de Moscú de hasta nueve años.

El vicepresidente de la Federación de Ajedrez de Rusia, Sergey Smagin detalló que el niño aparentemente violó los protocolos de seguridad y trató de hacer un movimiento mientras era el turno del robot para jugar, por lo que se dio la situcaión.

“Este es un caso extremadamente raro, el primero en mi memoria”, dijo Smagin.



