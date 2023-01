Revelan 13 minutos fatales en los asesinatos en la Universidad de Idaho

En el informe policiaco del caso de los asesinatos en la Universidad de Idaho se reveló una cronología de 13 minutos fatales, en los que el sospechoso Bryan Kohberger habría llevado a cabo los crímenes.

Según la declaración jurada, el plazo de una hora, tiempo en el que se creía se llevaron a cabo los homicidios, se redujo a 25 minutos, y la policía cree que Kaylee Goncalves, de 21 años; Madison Mogen, 21; Xana Kernodle, 20, y el novio de Kernodle, Ethan Chapin, también de 20, fueron asesinados entre 4:00 y 4 :25 a.m.

La policía cree que Kernodle todavía estaba viva a las 4:12 am, puesto que los registros telefónicos indican que estaba usando TikTok en ese momento y, por lo tanto, probablemente todavía estaba despierta, menciona la declaración jurada.

El periodo de las 4:00 horas a las 4:25

Todas las víctimas estaban dormidas o al menos en sus habitaciones alrededor de las 4 a.m., con la excepción de Kernodle, quien recibió un pedido de comida.

Casi al mismo tiempo, su compañera de cuarto Dylan Mortensen, identificada en la declaración juradacomo "DM", dijo que escuchó lo que sonaba como Goncalves jugando con su perro en su habitación del tercer piso. Mortensen vivía en el primero. Momentos después, Mortensen le dijo a la policía que se despertó cuando creyó escuchar a Goncalves decir: "hay alguien aquí". Mortensen recordó que abrió la puerta de su dormitorio después de escuchar que alguien podría estar en la casa, pero no vio a nadie, reconstruyó el The New York Post.

Entre las 4:00 y 4:12 a.m., Mortensen abrió la puerta y miró a su alrededor por segunda vez después de que creyó escuchar un llanto en la habitación de Kernodle. Ella le dijo a la policía que escuchó una voz masculina pronunciar algo que sonaba como: "Está bien, te ayudaré", según la declaración jurada.

A las 4:12 se cree que la voz podría haber sido Kernodle, puesto que los registros celulares mostraron que estaba usando TikTok.

A las 4:!7 a.m., una cámara de seguridad ubicada a sólo 50 pies de una ventana en la residencia de un vecino captó un "audio distorsionado" de lo que sonaba como un "gemido seguido de un ruido sordo", dice la declaración jurada. También se puede escuchar a un perro ladrando en la casa de las víctimas a partir de esa hora, dijo la policía.

Entre las 4:17 a.m. y las 4:20, Mortensen le dijo a la policía que abrió la puerta por tercera vez en un momento no especificado después de escuchar un llanto cuando tuvo un encuentro escalofriante con una “figura vestida de negro” enmascarada, que se cree que es el asesino.

El intruso, a quien Mortensen dijo que no conocía, pasó junto a ella mientras ella estaba en una “fase de shock congelado”, le dijo a la policía.

Mientras el hombre se dirigía hacia la puerta corrediza de vidrio trasera, Mortensen se encerró en su dormitorio. La policía cree que el asesino abandonó la escena. “La combinación de las declaraciones [de Mortensen] a las fuerzas del orden público, las revisiones de las descargas forenses de los registros del teléfono [de Funke y Mortensen] y el video de un video sospechoso como se describe a continuación lleva a los investigadores a creer que los homicidios ocurrieron entre las 4:00 am y las 4:25 am”, escribió la policía en la declaración jurada.

El sedán blanco

De acuerdo con la declaración jurada , la policía pudo reducir lo que al principio se conocía vagamente como un sedán blanco a un Hyundai Elantra 2015 registrado a nombre de Bryan Kohberger, un estudiante de doctorado en criminología de 28 años en la Universidad Estatal de Washington, justo al otro lado la frontera en Pullman, Washington. La investigación adicional comparó a Kohberger con el ADN en la escena del crimen.

Kohberger fue extraditado a Idaho el miércoles e hizo su primera comparecencia ante el tribunal del condado de Latah el jueves, donde fue acusado formalmente de cuatro cargos de asesinato y un cargo de robo.

Los expertos legales han dicho que Kohberger podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable. Está recluido en la cárcel del condado de Latah.

*Con información de AP.

