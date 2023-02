Reportan tiroteo en Universidad Estatal de Míchigan, con “varias” víctimas

La policía y los servicios de emergencia están respondiendo a reportes de un tiroteo en activo en la Universidad Estatal de Michigan, informó esta noche el medio BNO News, que habló de “varias víctimas”.

Los oficiales recibieron la primera llamada la tarde de este lunes, aludiendo a un tirador en el Berkey Hall de la universidad.

De acuerdo con la policía, el sospechoso del tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan es un hombre bajo con una máscara, posiblemente afroestadounidense.



Breaking: Video shows major police presence at Michigan State University in East Lansing after shooting with injuries. The suspect is at large. pic.twitter.com/b0NiGe4xaT

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 14, 2023