"Rabia, desesperación, disgusto": así honran a 4 mujeres indígenas asesinadas en Canadá

La comunidad canadiense honró y recordó a cuatro mujeres indígenas que se cree fueron asesinadas a manos de un asesino en serie.

“Ha sido mucho para mucha gente en las últimas 24 horas desde que recibimos la noticia de la pérdida de cuatro mujeres. Dos (...) eran de Long Plain”, dijo Kyra Wilson, jefa de la Primera Nación de Long Plain, en una entrevista este viernes.

“En este momento, lo que hemos estado haciendo como comunidad es unirnos para asegurarnos de contar con los apoyos adecuados”, informó CTV News Winnipeg.

El jueves se llevó a cabo una vigilia con velas después de que el Servicio de Policía de Winnipeg anunciara que Jeremy Anthony Michael Skibicki había sido acusado del asesinato de cuatro mujeres indígenas.

Jeremy Skibicki fue acusado el 18 de mayo y mantenido bajo custodia después de que se encontraran los restos parciales de Rebecca Contois, de 24 años, en un basurero cerca de un edificio de apartamentos. Contois vivía en Winnipeg, pero era miembro de la Primera Nación O-Chi-Chak-Ko-Sipi, también conocida como Crane River.

La policía en ese momento dijo que no descartaban más víctimas. El jueves, anunciaron que Skibicki ahora está acusado de asesinato en primer grado en otras tres muertes en el mismo periodo corto en la primavera.

Se detalló que Morgan Beatrice Harris, de 39 años, y Marcedes Myran, de 26, fueron asesinadas en la primera semana de mayo; vivían en Winnipeg y eran miembros de Long Plain First Nation.

La policía reportó que se cree que una cuarta mujer, no identificada, pero que se cree que es indígena, fue asesinada alrededor del 15 de marzo pasado. Publicaron una foto de una chaqueta similar a la que ella había estado usando.

"Quiero que sea recordada como feliz y despreocupada. Ella era tonta. Ella era divertida. A la gente le encantaba estar cerca de ella”, dijo Cambria Harris, la hija de Morgan.

Kirstin Witwicki, prima de Harris, describió a la mujer de 39 años como una madre de cinco hijos y abuela “sin miedo”.

Nahanni Fontaine, política, integrante de la Asamblea Legislativa de Manitoba, dijo en Twitter que ella y otros estaban experimentando “rabia, desesperación, disgusto y una tristeza indescriptible” tras el arresto de un “monstruo” que había acechado a la comunidad.

"Lo que aprendimos hoy es por qué le pedimos a la gente, por qué le pedimos a los gobiernos, por qué le pedimos a los políticos de todas las tendencias que protejan a las mujeres y niñas indígenas y [personas] de dos espíritus, que den los recursos a esa infraestructura de servicio social que ayuda a proteger", dijo.

"Hay consecuencias mortales cuando no lo hacemos".

Fontaine agradeció a la policía por el trabajo que condujo a los cargos por la muerte de las mujeres e instó a cualquier persona que tenga información sobre la cuarta víctima de homicidio no identificada a que se presente.



When will the protection of Indigenous women, girls and two-spirited be taken seriously?

Winnipeg now has the distinction of having two separate serial killers of Indigenous women.

Are we waiting for a third or fourth to rear their murderous heads? pic.twitter.com/rdSJZEUPWt

— Nahanni Fontaine (@NahanniFontaine) December 2, 2022