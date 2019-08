"No podemos aguantar cuatro años más de Donald Trump".

Después de varias semanas de especulación, el locutor de radio y excongresista estadounidense Joe Walsh confirmó este fin de semana su postulación a la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2020.

Walsh se convirtió así en el segundo hombre en desafiar al presidente Trump, que en junio anunció formalmente su candidatura a la nominación de su partido.

El otro político republicano que aspira a la nominación es Bill Weld, exgobernador de Massachusetts, que lanzó su candidatura el pasado abril.

Los dos hombres enfrentan ahora una batalla cuesta arriba para hacerse con un Partido Republicano que se ha remodelado a la imagen de Trump.







Getty Images



Donald Trimp no se ha pronunciado públicamente sobre la candidatura de Joe Walsh a la nominación del Partido Republicano para 2020.



¿Quiénes son estos dos contendientes?

"El país está harto de los berrinches de este hombre, es un niño", dijo Walsh el domingo en una entrevista en el programa de la cadena ABC This Week.

El excongresista republicano, de 57 años, apareció en varios programas televisivos para explicar las razones de su postulación, que anunció a través de Twitter.

Friends, I'm in. We can't take four more years of Donald Trump. And that's why I'm running for President.

It won't be easy, but bravery is never easy. But together, we can do it. Join me... join us: go to https://t.co/d40HA9h2Kz.

Let's show the world we're ready to be brave.

— Joe Walsh (@WalshFreedom) August 25, 2019