Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que es factible que busque un nuevo mandato e incluso "confesó" quién sería el candidato con el que le gustaría competir.

Trump, quien varias veces ha hablado sobre la posibilidad de buscar otro periodo, afirmó el lunes que los estadounidenses quieren que se presente a un nuevo mandato, un paso prohibido por la Constitución de Estados Unidos.

El republicano de 78 años ocupó el cargo entre 2017 y 2021 y comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

"La gente me está pidiendo que me presente", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval ante preguntas sobre la posibilidad de ir por un tercer periodo.

"No lo sé. Nunca me lo he planteado. Dicen que hay una forma de hacerlo, pero no lo sé, no me he fijado en ello", afirmó.

¿Con quién le gustaría a Trump competir por la Casa Blanca?

Fue entonces cuando un periodista le planteó el caso hipotético de que los demócratas presentaran como su contrincante a Barack Obama, quien ya cumplió dos períodos como presidente.

"Me encantaría. Sería una buena idea. Me gustaría", respondió con una sonrisa durante una comparecencia de prensa en el Despacho Oval.

Los comentarios de Trump llegan después de que este fin de semana declarara en una entrevista con la cadena NBC que existen "métodos" para postularse para un tercer mandato.

La Decimosegunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1951, establece que ninguna persona puede ser elegida por el cargo de presidente "más de dos veces".

Una reforma constitucional requeriría el voto de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado, así como la ratificación de tras cuartas partes de los 50 estados que conforman el país.

En la entrevista con NBC News, la periodista preguntó si se analizaba la opción de que el vicepresidente JD Vance busque la presidencia y luego le pase la estafeta a Trump. El actual mandatario dijo que "es una opción", pero que "hay otras", que no detalló.

El primer mandatario de Estados Unidos, George Washington, estableció una tradición al no buscar otro turno tras completar su segunda presidencia en 1797.

Pero esta costumbre solo se añadió formalmente a la Constitución hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la ratificación de la 22ª enmienda en 1951, después de que Franklin D. Roosevelt presidiera cuatro mandatos (1933-1945).

