Qué y cuánto de la herencia de la reina Isabel II le toca al príncipe Guillermo

Ya se va a cumplir una semana del fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido y se tienen dudas de cuánto de la fortuna de la monarca le corresponde a cada miembro de la familia real británica.

El patrimonio que dejó Isabel II, según la revista ‘Forbes’, está valorado en 432 millones de libras esterlinas, entre joyas, colecciones de arte e inversiones. Además, se estima que la fortuna de la familia real es cercana a las 18 mil millones de libras esterlinas.

Además del trono, el cual fue tomado por Carlos III, Guillermo, príncipe de Gales, se convirtió en el próximo heredero de la corona. No obstante, también fue merecedor de una herencia de la fortuna construida desde el reinado de Eduardo III (que comenzó en el año 1327), la cual está valorada en mil millones de libras esterlinas.

Como valor agregado, gracias a su nuevo título como príncipe, heredado de su padre, también pasó a tener el título de duque de Cornualles, por lo que, igualmente, se convierte en propietario del patrimonio privado del ducado homónimo.



