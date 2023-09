Moscú.- Rusia criticó este jueves el anuncio de Estados Unidos de que entregará a Ucrania municiones de uranio empobrecido, capaces de perforar blindajes, pero controvertidas por los riesgos tóxicos que implican para los militares y la población, un día después de que la ONU expresara su preocupación sobre el mismo tema.

El uso del uranio empobrecido en el pasado “provocó un aumento desenfrenado” de los cánceres, por lo que se trata de una “muy mala noticia” cuya “responsabilidad recaerá en Estados Unidos”, denunció el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Las declaraciones de Peskov se producen luego de que ayer el Pentágono anticipara desde Washington que suministraría a Ucrania municiones de uranio empobrecido, destinadas a los tanques estadounidenses Abrams prometidos en Kiev.

En un comunicado, el Pentágono detalló que los proyectiles de 120 milímetros eran para los M1 Abrams, los tanques que Estados Unidos se comprometió a suministrar a Ucrania junto con un paquete de ayuda de 175 millones de dólares. Esta es la primera vez que Estados Unidos informa de la entrega de munición de este tipo a Ucrania.

¿Qué es el uranio empobrecido?

El uranio empobrecido es un subproducto del proceso de creación del uranio enriquecido, más raro y utilizado en el combustible y las armas nucleares. Aunque es mucho menos potente que el uranio enriquecido e incapaz de generar una reacción nuclear, el uranio empobrecido es extremadamente denso -más denso que el plomo-, cualidad que lo hace muy atractivo como proyectil.

Este tipo de proyectiles fueron desarrollados por Estados Unidos durante la Guerra Fría para destruir los tanques soviéticos, incluidos los mismos tanques T-72 a los que Ucrania se enfrenta ahora en su intento de salir del estancamiento en el este del país.

Cuando se dispara, una munición de uranio empobrecido se convierte “esencialmente en un dardo de metal exótico lanzado a una velocidad extraordinariamente alta”, explicó Scott Boston, analista principal de defensa de Rand a AP.

Esto significa que, cuando impacta contra el blindaje de un tanque, lo atraviesa en un abrir y cerrar de ojos, antes de estallar en una nube ardiente de polvo y metal, mientras que las altas temperaturas hacen explotar el combustible y la munición del tanque.

¿El uranio empobrecido es un riesgo para la salud?

Aunque las municiones de uranio empobrecido no se consideran armas nucleares, su emisión de bajos niveles de radiación ha llevado al organismo de vigilancia nuclear de la ONU a pedir precaución en su manipulación y advertir de los posibles peligros de la exposición.

El miércoles, tras conocerse la noticia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por el uso de uranio empobrecido en cualquier parte del mundo.

La manipulación de este tipo de munición “debe reducirse al mínimo y debe llevarse ropa protectora (guantes)”, advierte el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

El OIEA señala que el uranio empobrecido es principalmente un producto químico tóxico, en contraposición a un peligro de radiación. Las partículas en aerosoles pueden ser inhaladas o ingeridas, y aunque la mayoría serían excretadas de nuevo, algunas pueden entrar en el torrente sanguíneo y causar daños renales.

La baja radiactividad de los proyectiles de uranio empobrecido “es un defecto, no una característica” de la munición y si el ejército de Estados Unidos pudiera encontrar otro material con la misma densidad pero sin radiactividad, probablemente lo utilizaría en su lugar, señaló Edward Geist, experto nuclear e investigador político de RAND a AP.

También se asoció este producto con problemas de salud como el cáncer y defectos de nacimiento en zonas donde se utilizaron en conflictos pasados, aunque no se demostró definitivamente que sean causantes de tales problemas.

¿Qué dice EU sobre el uranio empobrecido y el cáncer?

Estados Unidos alegó este jueves que, pese a las críticas rusas, no hay pruebas de que la munición con uranio empobrecido que decidió entregar a Ucrania provoque cáncer.

La portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, señaló en una conferencia de prensa que tanto los estadounidenses Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso el OIEA.

"Los CDC han constatado aquí que no hay pruebas de que las municiones de uranio empobrecido provoquen cáncer. La OMS informa que no hay un incremento de leucemia u otros cánceres tras una exposición a uranio empobrecido. E incluso el OIEA ha destacado de forma inequívoca que no hay un vínculo", apuntó.

El Kremlin insiste en que las municiones con uranio enriquecido causan "una nube radiactiva en movimiento y pequeñas partículas de uranio se depositan en el tracto respiratorio, los pulmones y el esófago, se acumulan en los riñones y el hígado, causan cáncer y provocan la inhibición de las funciones de todo el organismo". * Con información de AFP

