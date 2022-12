Putin quiere "reforzar" la relación Rusia-Brasil, afirma Lula

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que mantuvo una conversación telefónica con el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, quien dijo querer "fortalecer" la relación entre los dos países.

"Conversé con el presidente ruso Vladimir Putin, quien me felicitó por la victoria electoral [de octubre]. Nos deseó un buen gobierno y el fortalecimiento de la relación entre nuestros países", publicó Lula en sus redes sociales, junto a una foto en la que aparece hablando por teléfono.

Brasil "volvió, buscando diálogo con todos y empeñándose en la búsqueda de un mundo sin hambre y con paz", añadió Lula, que asume sus funciones el primero de enero.



Conversei hoje com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz.

