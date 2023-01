¿Poner el nombre de tu ex a una cucaracha? Zoo de Texas lo hace posible con esta convocatoria

El zoológico de San Antonio en Texas se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que lanzara una convocatoria para la recaudación de fondos en la que te permite nombrar una cucaracha, un roedor o un vegetal en honor a tu ex y ver cómo se alimenta a un animal. Esto, con el fin de recaudar fondos en el día de San Valentín que se celebra el próximo 14 de febrero.

La convocatoria publicada en la página oficial del Zoo San Antonio, titulada “Cry Me a Cockroach” (que en español se traduce a "Llórame una cucaracha") tiene como propósito asegurar un futuro de la vida silvestre.

“Por cuarto año, el Zoológico de San Antonio organiza su recaudación de fondos Cry Me a Cockroach, donde los fondos recaudados apoyan la visión del zoológico de asegurar un futuro para la vida silvestre en Texas y en todo el mundo”, indicó.

Asimismo, la donación puede partir desde los 5 dólares (desde los 100 pesos mexicanos) hasta los 25 dólares (250 pesos) con tu aportación obtendrás una tarjeta digital descargable del Día de San Valentín que muestra su apoyo a la recaudación de fondos Cry Me a Cockroach.

Lee también: En el Día del amor y la amistad, Concanaco espera ventas por 22 mil millones de pesos



Who’s excited for Cry Me a Cockroach? Take part in the global phenomenon and support the zoo’s vision of securing a future for wildlife in Texas and around the world by donating to symbolically name a cockroach, rodent, or veggie after your ex! More info: https://t.co/MxQWwg6FrV pic.twitter.com/u8P9ngaLHL

— San Antonio Zoological Society (@SanAntonioZoo) January 30, 2023