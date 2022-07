Policía de Chicago responde a presunto tiroteo en desfile por el 4 de Julio

La policía respondió a un incidente en un desfile por el feriado del 4 de julio en un suburbio de Chicago, dijeron las autoridades el lunes, en medio de informes de un tiroteo.

El Chicago Sun-Times informó que el desfile comenzó alrededor de las 10:00, hora local, pero se detuvo repentinamente 10 minutos después de que se escucharon aparentes disparos en la zona, de acuerdo con testigos.



My video.. I was at #Highland Park parade.. Terrified people fleeing July 4th parade when shooting started. pic.twitter.com/DSe0NJOuem

— Lynn Sweet (@lynnsweet) July 4, 2022