Pérdidas por tormenta tropical Barry se estiman en 10 mil mdd

Miami.- La tormenta tropical Barry, cuyo costo en pérdidas se estima en 10 mil millones de dólares, continúa este domingo su lento paso por el centro-oeste de Luisiana y amenaza con inundaciones debido a las "intensas" lluvias antes de degradarse a depresión tropical, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

"La principal amenaza ahora es la lluvia intensa y la potencial inundación desde el estado de Luisiana hasta el valle del bajo de Misisipi", señaló este domingo el NHC en su cuenta de Twitter.



TS #Barry remains a significant flooding threat for the Lower Mississippi Valley into the Mid-South. There is a high risk of Flash Flooding today in portions of Louisiana. Follow @NWSWPC for updates on rainfall forecasts and go to https://t.co/SiZo8ozBbn for local info pic.twitter.com/e4NWda8TkE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 14 de julio de 2019