"Pensé que me había matado": mujer sobrevive a intento de feminicidio y ahora es atleta paralímpica

El caso de una mujer en Florida que quedó paralizada después de ser atacada por su expareja se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de que se convirtiera en una atleta paralímpica.

Tracy Otto, una joven de 27 años, habría terminado su relación con su expareja Francpiero Del Medico en 2019; sin embargo, su expareja irrumpió en su casa donde la agredió física y sexualmente.

“Recuerdo que me desperté confundida, pero escuché la voz y supe que era mi exnovio”, dijo Otto a South West News Service. “Me disparó en el ojo izquierdo y luego me metió el arma, pensé que me había matado”.

De acuerdo con el The New York Post, su expareja también atacó a la nueva cita de Tracy, Rick Riessle a quien le disparó con una pistola de perdigones en la cabeza y la cara después de que lo encontrara en la casa de Otto.

Además de haberlos apuñalados por la espalda. La médula espinal de Otto fue cortada y quedó paralizada del cuello para abajo, según SWNS.

Tras el ataque Otto perdió el ojo izquierdo además de que tuvo que asistir a fisioterapia para aprender a tragar, comer y sentarse de nuevo.

Participaría en los Juegos Paralímpicos de 2024 en París

"Lo que me hicieron fue horrible, pero puedes optar por rendirte o jugar tu mejor mano con lo que se ha repartido", indicó.

Actualmente Otto usa una silla de ruedas y encontró un amor por el tiro con arco, lo que la llevó a ser arquera profesional; no obstante, ha sido nominada a unirse al equipo de Estados Unidos para participar en los Juegos Paralímpicos de 2024 en París.

“Fue una casualidad que me metí en el tiro con arco”, explicó Otto. “Ricky y yo conducíamos y dije que quería hacerlo y terminé encontrando un curso adaptable”.

Por su parte, su expareja Medico, de 33 años fue arrestado y acusado de robo con asalto, intento de asesinato en primer grado y agresión sexual.

En enero, fue sentenciado a 40 años de prisión luego de declararse culpable de todos los cargos.

