"Papá, ¿cómo lo hago?": youtuber enseña a hacer tareas del hogar a personas con padre ausente

El papá de Rob Kenney no estuvo presente para que le enseñara cosas como reparar detalles en el hogar o un coche. En su canal "Papá, ¿cómo lo hago?", con 3.95 millones de suscriptores, brinda consejos prácticos.

"Haré todo lo posible para brindar contenido útil y práctico, muchas tareas básicas que todos deberían saber hacer”, describe en el canal. Los videos también incluyen la hora del cuento e incluso diálogos con papá.

The Washington Post informó que cuando los padres de Kenney se divorciaron, su madre fue declarada legalmente no apta para tener la tutela. Había recurrido al alcohol para hacer frente a la ansiedad y la depresión. Esto significaba que debía ir con su padre, quien obtuvo la custodia. Su papá pronto tuvo una novia e ignoró a los niños. Más de un año después, les anunció a los menores que no regresaría. “Ya terminé de criar niños”, les dijo.



Kenney, el séptimo de ocho hermanos, tenía 14 años en ese momento. De acuerdo con el Post, el hombre se mudó con su hermano recién casado de 23 años en un tráiler de 280 pies cuadrados en Bellevue, Washington.

Su adolescencia estuvo marcada por la ira, tristeza y confusión, y prometió nunca causar tal dolor a sus propios hijos. Creció y ahora está casado con Annelli y es padre de dos hijos: Kyle, de 26 años, y Kristine Ponten, de 29 años.

Éxito en la pandemia

Kenney habló con su familia sobre cómo iniciar un canal de YouTube y todos lo apoyaron.

Su idea se concretó hasta unos años después, cuando la pandemia de coronavirus lo obligó a hacer el canal, porque tenía más tiempo libre.



El 2 de abril apareció su primer video: “Cómo atar una corbata". Su hija cree que la pandemia jugó un papel clave en la viralización de sus videos. “No creo que se hubiera vuelto viral en otra circunstancia”, dijo Ponten.

Él graba los videos y los edita mientras su hija administra sus páginas de Facebook e Instagram.



Kenney sabe que su canal no se trata sólo de arreglar cosas y guiar a los espectadores a través de proyectos, sino también de conectarse con ellos. "Ser padre o madre es mucho más que sólo arreglar cosas", dijo.

Lee también: Preso "extremadamente peligroso" que se fugó de prisión de Alabama tenía "relación especial" con la agente que le ayudó a escapar



"Tienes que compartir tu corazón con tus hijos". Al igual que su vida durante 2020, el Día del Padre ha experimentado una gran evolución para Kenney.



Durante décadas, no lo anhelaba porque no estaba interesado en honrar a su padre. Pero luego tuvo sus propios hijos y luego perdonó a sus padres. En una entrevista con Usa Today, cuando le preguntaron sobre perdonar a su padre dijo: "Necesitaba poder perdonarlo para ser el hombre que soy hoy. "Tengo 57 años y el perdón es enorme. Animo a todos a ser más indulgentes. Ninguno de nosotros es perfecto. Como padre, a veces tienes que pedirles perdón a tus hijos cuando te equivocas, y si pierdes el contacto con ellos porque tal vez tu orgullo se interponga en el camino, mantente conectado. Sigue conectado con ellos".

Además de sus sitios web populares, Kenney ha escrito un libro, " Papá, ¿cómo lo hago?: Consejos prácticos para las tareas diarias y una vida exitosa".

vare/acmr