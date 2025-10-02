Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer caso de B-King y DJ Regio Clown; "se requieren respuestas a la altura del crimen", dice

Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer caso de B-King y DJ Regio Clown; "se requieren respuestas a la altura del crimen", dice

“Soy un pésimo neoliberal”: Secretario de Hacienda ironiza durante comparecencia en el Senado

“Soy un pésimo neoliberal”: Secretario de Hacienda ironiza durante comparecencia en el Senado

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Bomberos de CDMX tendrán unidad de rescate acuático

Bomberos de CDMX tendrán unidad de rescate acuático

Un tribunal de Países Bajos ordenó el jueves a a garantizar que sus usuarios de Facebook e dispongan de un acceso "directo y fácilmente disponible" a un hilo de actualidad cronológico y no basado en el algoritmo.

El proceso lo inició la organización , que entiende que los usuarios de estas redes sociales ya no tienen control sobre la información que aparece en sus pantallas.

El tribunal de Ámsterdam que estudió la denuncia dio la razón a los demandantes y consideró que Meta está violando la ley europea sobre servicios digitales, un foco de tensiones entre Bruselas y Washington.

Lee también

En el fallo, ante el que Meta ya anunció un recurso, la corte estima que los usuarios deben poder elegir un hilo de actualidad que no se base en función de los intereses percibidos por el algoritmo.

El tribunal de Ámsterdam dio la razón a los demandantes y consideró que Meta está violando la ley europea sobre servicios digitales. Foto: Unsplash
El tribunal de Ámsterdam dio la razón a los demandantes y consideró que Meta está violando la ley europea sobre servicios digitales. Foto: Unsplash

Esta opción está disponible actualmente, por ejemplo con un hilo cronológico con el contenido publicado por las personas seguidas, pero no se puede establecer por defecto.

"Facebook e Instagram actualmente no empoderan suficientemente a los ciudadanos neerlandeses para tomar elecciones libres y autónomas", afirma el tribunal en su veredicto.

Lee también

La corte otorga dos semanas a Meta para ajustarse a esta decisión e impone una multa de 100.000 euros (117.450 dólares) por cada día de retraso una vez expirado ese plazo.

El tribunal justificó este límite de solo dos semanas por la cercanía de las elecciones de Países Bajos, el 29 de octubre.

Un portavoz de Meta expresó a AFP el desacuerdo de la empresa con la decisión y defendió que ya habían introducido cambios sustanciales en sus sistemas para adaptarse al nuevo marco regulatorio europeo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar ¿De cuánto sería el aumento en 2026 ¿Cuál es la edad mínima para registrarse. Foto: Canva

Pensión Bienestar: ¿De cuánto sería el aumento en 2026? ¿Cuál es la edad mínima para registrarse?

Visa americana. Foto: iStock/ViDi Studio

Si inicio mi trámite de visa americana en octubre de 2025, ¿hasta cuándo me darán cita?

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos necesita inmigrantes: Acelera visas de trabajadores agrícolas H-2A

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025 SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente. Foto: Canva / SEP

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025? SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente