Un tribunal de Países Bajos ordenó el jueves a Meta a garantizar que sus usuarios de Facebook e Instagram dispongan de un acceso "directo y fácilmente disponible" a un hilo de actualidad cronológico y no basado en el algoritmo.

El proceso lo inició la organización Bits of Freedom, que entiende que los usuarios de estas redes sociales ya no tienen control sobre la información que aparece en sus pantallas.

El tribunal de Ámsterdam que estudió la denuncia dio la razón a los demandantes y consideró que Meta está violando la ley europea sobre servicios digitales, un foco de tensiones entre Bruselas y Washington.

En el fallo, ante el que Meta ya anunció un recurso, la corte estima que los usuarios deben poder elegir un hilo de actualidad que no se base en función de los intereses percibidos por el algoritmo.

Esta opción está disponible actualmente, por ejemplo con un hilo cronológico con el contenido publicado por las personas seguidas, pero no se puede establecer por defecto.

"Facebook e Instagram actualmente no empoderan suficientemente a los ciudadanos neerlandeses para tomar elecciones libres y autónomas", afirma el tribunal en su veredicto.

La corte otorga dos semanas a Meta para ajustarse a esta decisión e impone una multa de 100.000 euros (117.450 dólares) por cada día de retraso una vez expirado ese plazo.

El tribunal justificó este límite de solo dos semanas por la cercanía de las elecciones de Países Bajos, el 29 de octubre.

Un portavoz de Meta expresó a AFP el desacuerdo de la empresa con la decisión y defendió que ya habían introducido cambios sustanciales en sus sistemas para adaptarse al nuevo marco regulatorio europeo.

