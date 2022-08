“Nuestro movimiento seguirá vivo”, dice Marco López, tras perder en primarias de Arizona

Marco López, quien aspiraba a convertirse en gobernador de Arizona, perdió las primarias frente a la secretaria del estado, Katie Hobbs. Sin embargo, López, originario de México, aseguró que “nuestro movimiento seguirá vivo”.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, Hobbs obtenía 72.8% de los votos, contra 22.2% de López, quien creció en Sonora, Arizona.

Vía Twitter, López agradeció a Arizona “por permitirme la increíble oportunidad de compartir mi mensaje con ustedes en los últimos meses, y a todos en el estado que nos ayudaron a construir una campaña increíble y memorable”.

Dijo que “si bien estamos decepcionados por los resultados de esta noche [martes], nuestro movimiento vivirá en las campañas de tantos demócratas fuertes que compiten este otoño. Debemos hacer todo lo que podamos para lograr que sean electos o reelectos, porque lo que está en juego es mucho”.

Thank you Arizona! It's been an incredible journey. Excited for the road ahead. Stay tuned amigos! pic.twitter.com/3qmfQKepOJ

— Marco Lopez for AZ Governor (@1marcolopez) August 3, 2022